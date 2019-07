Ako dorastenci. Je to hanba takto hrať, priznal hráč Trnavy

Všetky slovenské kluby sú pred odvetami v nevýhodnej pozícií.

12. júl 2019

BRATISLAVA. Nie je to dobrá vizitka pre slovenskú ligu. Už po prvých zápasoch prvého predkola európskych pohárov to nevyzerá ani s jedným slovenským tímom dobre.

Žiadny z nich nevyhral. Všetky inkasovali a pred odvetami sú v zložitej pozícii.

Najhoršie je na tom Ružomberok, ktorý doma v prvom predkole Európskej ligy prehral s PFC Levski Sofia 0:2.

V odvete by sa musel stať zázrak, aby cez bohatší a skúsenejší bulharský tím postúpil.

„Príliš skoro sme inkasovali druhý gól a ten znamenal pre nás k. o. Následne sme to nezvládli, súper nás už do ničoho nepúšťal, bol lepší,“ priznal tréner Ružomberka Ján Haspra pre TASR.

Nová Trnava prehrala v Bosne

Spartak Trnava prehral na trávniku bosnianskeho tímu Radnik Bijeljina 0:2 a v odvete musí na postup streliť tri góly. Alebo dva a spoliehať sa na úspešný penaltový rozstrel.

„Súper bol agresívnejší ako my. Z troch šancí dal dva góly,“ reagoval tréner Trnavy Ricadro Chéu pre TASR.

„Lepší bol v jedinom detaile – vyhrával osobné súboje. Nehrali sme s takým nasadením, ako by si takýto zápas zaslúžil. Naši hráči však rastú,“ doplnil Chéu.

Z kádra, ktorý vlani vybojoval titul a následne uspel v európskych pohároch, už nezostal v Trnave takmer nik.

Spartak tvorí úplne nový tím z neznámych a neskúsených hráčov.

„Toto sme neboli úplne my a verím, že ich v druhom zápase sfúkneme,“ stále verí brankár Spartaka Dobrivoj Rusov.

Bosniak v drese Trnavy Emir Halilovič bol azda najkritickejší. „Musím uznať, že to bola z našej strany hanba takto hrať,“ priznal stredopoliar Halilovič.

„Pred druhým gólom sme mali loptu dvakrát na kopačkách a za desať sekúnd sme ju dvakrát stratili. Zahrali sme to ako dorastenci. Vyťukali nás a to tam boli traja a nás možno sedem.“

Vlani postúpili všetky kluby

Futbalisti Dunajskej Stredy doma remizovali s Cracoviou Krakov 1:1.

„Mali sme príliš veľký rešpekt, spravili sme jednu chybu a inkasovali sme,“ myslí si tréner Dunajskej Stredy Peter Hyballa.

Najprv si dal vlastný gól Dominik Kružliak, za domácich vyrovnával Divkovič.

V odvete stačí Poliakom na postup aj bezgólová remíza.

„Výsledok je dobrý, vieme dať gól aj na trávniku Cracovie, ale musíme dôverovať nášmu štýlu,“ verí tréner Hyballa.

V stredu v prekole Ligy majstrov nevyšiel prvý zápas ani Slovanu Bratislava, ktorý remizoval s čiernohorskou Sutjeskou Nikšić 1:1.

Pozitívom sú návštevy. Na Tehelné pole prišlo takmer 12-tisíc divákov, do Dunajskej Stredy takmer 10-tisíc a zápas v Ružomberku ich sledovalo takmer štyritisíc.

Odvetné zápasy prvého predkola Európskej ligy sú na programe na budúci štvrtok, Slovan hrá už v stredu.

Vlani cez prvého predkolo európskych pohárov prešli všetky štyri slovenské tímy.

Tri z nich sa prebojovali do tretieho predkola, dva prešli do štvrtého a Trnava sa vyšvihla až do skupinovej fázy Európskej ligy.