Tuku mám viac ako Ronaldo. Asi jedenásť percent, tvrdí Lobotka

Stále som ten istý chalan z dediny, tvrdí slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

12. júl 2019 o 14:26 Pavol Spál

Stanislav Lobotka. (Zdroj: stars for stars)

TRENČÍN. Namiesto trávnika lietal po tenisovom kurte. Behal aj za svojho pomalšieho spoluhráča vo štvorhre.

Jeden z najlepších slovenských futbalistov Stanislav Lobotka súperil s presilou hokejistov.

Koncom týždňa si užíval posledné chvíle dovolenky. Na šiestom ročníku tenisového turnaja Stars for Stars Media Cup 2019 v Trenčíne si zahral svoj obľúbený doplnkový šport.

„Nerád behám bez lopty, preto si idem radšej zahrať tenis, ale aj squash, či bedminton. Veľmi ma to baví."

"Chodím aj do posilňovne a snažím sa spáliť, čo som pribral. Sú to asi dva kilogramy, ale bude to dobré,“ usmial sa stredopoliar Celta Vigo.

V Španielsku ho v úvode prípravy čakajú rôzne testy.

Sankcie neočakáva

„Môj metabolizmus je taký rýchly, že prebytočné kilá dám rýchlo dole. Príliš to neriešim. Lebo niekedy máte vyššiu váhu aj preto, že ste zavodnený. Keď je teplé počasie, je prirodzené, že prijímate veľa tekutín,“ vysvetľoval Lobotka.

V mnohých kluboch je bežné, že futbalisti za nadváhu dostávajú pokutu.

„V klube rátajú, že prichádzate z dovolenky. Je prirodzené, že máte niečo navyše. Z tohto pohľadu veľké sankcie neočakávam,“ dodal Lobotka.

Okrem hmotnosti mu zmerajú aj percentá tuku.

„Sú rôzne merania. Niekomu sa tuk meria aj na rukách a nohách. Inému iba na bruchu a chrbte. Neviem, aké mám percento. Ale isto je to viac ako Cristiano Ronaldo,“ žartoval Lobotka.

Má okolo jedenásť

Ronaldo má pre extrémne prísny tréningový režim v tele iba osem percent tuku.

Kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík má okolo desať.

„Ja môžem mať okolo jedenásť. Som pevnejšej postavy a nerobí mi to problém. Veľakrát si doprajem aj dobré jedlo. V zápase sa niekedy dá ťažiť aj z tuku.“

V súvislosti s Lobotkom sa neustále spomína záujem rôznych klubov.

V súčasnom prestupovom období už zmenilo pôsobisko viacero jeho spoluhráčov z reprezentácie.

Miroslav Stoch odišiel zo Slavie Praha do PAOK Solún za zhruba jeden aj pol milióna eur.

Patrik Hrošovský zamieril z Plzne do KRC Genk za zhruba šesť miliónov.

Denisa Vavra vykúpilo Lazio Rím z Kodane za zhruba desať až dvanásť miliónov.

Vyhovuje mu mentalita

Prípadný prestup Lobotku by mohol prekonať slovenský rekord Milana Škriniara. Inter Miláno zaňho zaplatil okolo 25 miliónov.

„Neviem. Uvidíme. Jeden deň vám poviem, že neprestúpim a na druhý sa niekto ozve. Možno sa rozhodne v poslednú minútu prestupového obdobia,“ dodal Lobotka.

V Celte Vigo je spokojný. „Je to super krajina a skvelé mesto. Mám to tam rád, našiel som si tam veľa kamarátov."

Rovnaký chlapec z dediny

"Vyhovuje mi mentalita i nádherné počasie. Všetci sú vysmiati a priateľskí. Čiže trošku inak ako u nás na Slovensku. Veľmi rýchlo si tam človek zvykne,“ doplnil Lobotka.

Pochádza z malej dediny Veľká Hradná pri Trenčíne.

„Nepripúšťam si, že by som sa zmenil. Stále som ten istý chalan z dediny. Stále sa snažím robiť tie isté veci. Aj keď možno to niektorí vnímajú inak,“ dodal vážnejšie.

„Na Slovensku vám veľa ľudí závidí a nedopraje. Už však nemám pätnásť rokov a mám priateľku. Žijem iný život. Nepáči sa mi závistlivosť. Snažím sa robiť, čo ma baví. Stretávam sa s ľuďmi, ktorý mi pomohli aj keď som bol menší.“