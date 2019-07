Serena môže vyrovnať absolútny tenisový rekord. Verí si napriek málu praxe v sezóne

Vo finále sa stretne so Simonou Halepovou.

12. júl 2019 o 14:22 SITA

BRATISLAVA. V roku 2000 bola prvýkrát v semifinále a o dva roky neskôr už zdvihla nad hlavu najcennejšiu ženskú tenisovú trofej. Serena Williamsová a Wimbledon, to bola láska na prvý pohľad.

Aj keď po vyše 20 rokoch a postupe 37-ročnej Američanky do jedenásteho miestneho finále, v ktorom zabojuje o ôsmy titul, sa skôr hodí fráza: "Stará láska nehrdzavie."

Mala malú zápasovú prax

"Stále ma to veľmi baví a to je základ všetkého. Nepripúšťam si prílišný tlak, aj keď zasa ani netvrdím, že nemám čo stratiť. Pocitovo som niekde uprostred a užívam si to. Potrebujem zostať pokojná a koncentrovať sa na svoj výkon," uviedla Serena Williamsová po postupe do finále.

V semifinále povolila ambicióznej Češke Barbore Strýcovej iba tri gemy, v šiestich zápasoch stratila spolu len dva sety. To všetko v sezóne, kde pred Wimbledonom nezískala ani jeden turnajový titul a dostala sa najďalej do štvrťfinále ešte v januári na Australian Open v Melbourne.

Menšia zápasová prax (bilancia 9-3 pred Wimbledonom) bola aj dôsledkom zranení. Serena tvrdí, že pred mesiacom s boľavým kolenom ledva chodila a na tenis veľmi nemyslela. Do Wimbledonu sa dala zdravotne do poriadku a úvodné kolá jej slúžili na zbieranie hernej praxe.

Necíti tlak kvôli rekordu

Jej tréner Patrick Mouratoglou na začiatku londýnskeho turnaja skúsene podotkol, že spojenie Serena a Wimbledon môže stále priniesť pozitívny výsledok.

"V tomto roku jej hra už nefunguje tak ako v minulosti, ale je to stále Serena a Wimbledon je iný turnaj ako ostatné. Má svoje zbrane a tie sú na tráve oveľa efektívnejšie, než na iných povrchoch," skonštatoval Francúz.

Serena môže v prípade finálového triumfu vyrovnať historický rekord Austrálčanky Margaret Courtovej v počte získaných grandslamových titulov vo dvojhre. To magické číslo je 24. Skúsená americká hráčka to však reálne nerieši.

"Naozaj to nie je o tom, aby som vyhrala 23., 24. alebo 25. titul. Ide o to, aby som prišla na kurt a ukázala to najlepšie, čo vo mne po tých rokoch zostalo. Nech sa však čokoľvek stane, už teraz mám za sebou skvelú kariéru," vyhlásila Serena Williamsová, jedenástka žrebu, podľa oficiálneho portálu Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Halepová si verí, necíti tlak

Jej finálovou súperkou bude turnajová sedmička Rumunka Simona Halepová. Víťazka Roland Garros spred roka sa na tráve All England Clubu dostala do životnej formy, dosiaľ odchádzala z tohto turnaja iba s jednou semifinálovou (2014) a dvoma štvrťfinálovými účasťami (2016, 2017).

Bývalej svetovej jednotke spôsobila najväčšie problémy v 2. kole krajanka Mihaela Buzarnescová, s ktorou bojovala v troch setoch. V ďalších zápasoch už bola Halepová suverénna a vyradila aj najväčšie prekvapenie turnaja, 15-ročnú Američanku Cori Gauffovú.

Vo finále bude čoskoro 38-ročná Američanka proti o desať rokov mladšej Rumunke jasná favoritka. Rovnako to vníma aj Halepová, ktorá má proti Serene krajne nepriaznivú bilanciu 1-9.

"Nastúpiť proti Serene vo finále grandslamového turnaja je veľká vec. Veľa sme toho spolu odohrali a verím, že som sa z tých prehier poučila. Nie som pod tlakom, lebo ona je Serena, ktorá má vyhrať takýto zápas. Moja pozícia je dobrá, teším sa na zápas. Verím, že v sobotu na kurte odvediem dobrú robotu."



Finále ženskej dvojhry na Wimbledone sa v sobotu začne o 15.00 h.