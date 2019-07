Barcelona je pripravená zaplatiť za Griezmanna, Francúz čaká na pokyn

Od očakávaného prestupu ich delia zrejme len hodiny.

12. júl 2019 o 15:14 SITA

BRATISLAVA. Zrejme už len hodiny delia francúzskeho futbalistu Antoina Griezmanna od spečatenia jeho očakávaného prestupu do FC Barcelona. Očakáva sa, že Katalánci skompletizujú transfer útočníka Atlética Madrid už v piatok, keďže sú pripravení zaplatiť 120 miliónov eur.

Griezmann dovolenkuje na Ibize a čaká

Francúzsky športový denník L'Equipe dokonca informoval, že Barcelona údajne zaplatila odstupné už vo štvrtok večer, čo by malo signalizovať zavŕšenie jedného z najzaujímavejších futbalových presunov aktuálneho leta.

Vedenie Atlética nebolo nadšené návrhom Barcy uhradiť prestupovú čiastku na viackrát. Minulý piatok vydalo stanovisko, v ktorom vyjadrilo nesúhlas s konaním ligového konkurenta, ako aj vlastného 28-ročného hráča, ktorého očakávalo v nedeľu na začiatku prípravy.

Griezmann sa nachádza na Ibize, kde si užíva dovolenku, keďže podľa vlastných slov má nárok na 30 dní voľna, a čaká na pokyn kompetentných, že prišlo k zavŕšeniu procesu.

Barcelone vraj chýbali prostriedky

Jeden z hráčových právnych zástupcov uhradí odstupné podľa výstupnej klauzuly, ktoré 1. júla kleslo z 200 na 120 miliónov eur, v madridskom sídle najvyššej španielskej súťaže - La ligy.

Predstavitelia FC Barcelona pri tomto akte nebudú prítomní. K zaplateniu celej prestupovej čiastky príde, keď Atlético bude trvať na jej uhradení vopred. V periodiku AS sa objavila začiatkom týždňa správa, že Barca má problémy získať potrebné financie na odstupné.

Obavy sa týkajú aj platov, ktoré v klube predstavujú až 64 percent celkových nákladov. Zdá sa, že teraz už našli prostriedky na zaplatenie Griezmanna.

Predstaviť ho môžu už v nedeľu

Ak sa jeho príchod dotiahne v piatok, tak na Nou Campe ho predstavia v nedeľu, hoci by sa to muselo udiať za zatvorenými dverami, keďže pokračujú práce na novom trávniku barcelonského štadióna.

V prípade komplikácii by Barcelončania počkali do pondelka, to je aj deň začiatku ich spoločnej prípravy. K lekárskym testom novej akvizície by malo prísť v nedeľu.

Antoine Griezmann bol výraznou oporou madridského Atlética, o čom svedči aj 133 strelených gólov v 257 vystúpeniach. Barcelone by sa mal upísať na päť rokov.