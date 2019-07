Juniorskí rýchlostní kanoisti budú na ME bojovať o cenné kovy

Päť slovenských lodí si vybojovalo miestenky v B-finále.

12. júl 2019 o 21:07 TASR

RAČICE. Štyri slovenské lode si na ME juniorov rýchlostnej kanoistike v Račiciach vybojovali v piatok predpoludním postup do A-finále.

V semifinálových jazdách si postup v kategórii do 23 rokov zabezpečili v K1 na 500 m Mariana Petrušová, ktorá obsadila v semifinále druhú priečku.

O cenné kovy zabojujú aj juniori Katarína Pecsuková v K1 na 1000 m, ktorá v semifinálovej jazde triumfovala, kanoistka Lucia Valová bola v semifinále C1 na 500 m druhá. Rovnakú pozíciu obsadili aj Daniel Rybanský, Marko Ujvári v K2 na 1000 m.

Päť slovenských lodí si vybojovalo miestenky v B-finále. Predstaví sa v ňom juniorka Dagmar Čulenová v K1 na 500 m, Michal Pospíšil v K1 na 500 m a Márko Meszlényi v K1 na 1000 m.

V kategórii do 23 rokov sa to podarilo Matúšovi Jedinákovi v K1 na 500 m a Dávidovi Feketemu v C1 na 1000 m.

Na 200 metrovej trati postúpil Csaba Zalka v K1 a Gabriela Ladičová v C1 v kategórii do 23 rokov priamo do nedeľného A-finále. Ostatné lode postúpili do semifinále, ktoré bude na programe v sobotu popoludní.