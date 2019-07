Ďurkechová získala v trojskoku dvanástu priečku na ME do 23 rokov

Prekážkarka Michaela Pešková nepostúpila na 400 m z prvého rozbehu.

12. júl 2019 o 21:17 TASR

GÃVLE. Slovenská bežkyňa Simona Takácsová ukončila svoju púť na 100 m prekážok na ME do 23 rokov vo švédskom Gävle v semifinále.

V treťom behu skončila šiesta v druhom najlepšom čase kariéry 14,02 sekundy a celkovo ju klasifikovali na solídnej 19. priečke. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na svojej facebookovej stránke.

Zuzana Ďurkechová skončila vo finále trojskoku na 12. priečke výkonom 12,80 m z druhej série.

K postupu do užšieho finále medzi osem najlepších jej chýbalo 15 cm. Ak by zopakovala kvalifikačných 12,98 m, skončila by v prvej osmičke.

Simona Malatincová finišovala v I. rozbehu na 400 metrov časom 56,85 siedma, po diskvalifikácii Francúzky Iscayeovej šiesta.

Výkonom o 86 stotín slabším ako jej osobné maximum však nemala šancu na postup do finále, kam sa kvalifikovali prvé tri štvrťkárky z každého rozbehu plus dve s najlepšími časmi. Celkovo ju klasifikovali na 18. mieste.

Slovenským reprezentantkám sa nedarilo v dopoludňajšom programe. Prekážkarka Michaela Pešková nepostúpila na 400 m z prvého rozbehu, keď obsadila piate miesto. Za semifinále zaostala o 55 stotín sekundy.

Z kvalifikácie sa nedostali ani výškarky Kristína Bošková a Monika Zavilinská. Tá bola k postupu bližšie, keď si výkonom 1,78 metra vyrovnala tohtosezónne maximum a v B-skupine skončila jedenásta.

Na prienik medzi najlepších dvanásť jej chýbalo 5 cm. Bošková dosiahla v A-skupine 1,68 m a klasifikovali tiež jedenástu.