ONLINE: Serena môže vyrovnať rekord, prvý set však hladko prehrala

Sledujte online prenos z finále Wimbledonu 2019.

13. júl 2019 o 13:00 (aktualizované 13. júl 2019 o 15:38) Športové prenosy SME

BRATISLAVA. V prípade, že by sa jej podarilo uspieť, vyrovná historický rekord. Serena Williamsová môže získať 24. grandslamový titul, čím by sa v dejinách vyrovnala legendárnej Austrálčanke Margaret Courtovej.

Súvisiaci článok Serena môže vyrovnať absolútny tenisový rekord. Verí si napriek málu praxe v sezóne Čítajte

Skúsená 37-ročná Američanka nastúpi vo finále Wimbledonu proti Rumunke Simone Halepovej.

Williamsová zároveň zabojuje o svoju ôsmu trofej zo slávneho turnaja.

"Naozaj to nie je o tom, aby som vyhrala 23., 24. alebo 25. titul. Ide o to, aby som prišla na kurt a ukázala to najlepšie, čo vo mne po tých rokoch zostalo. Nech sa však čokoľvek stane, už teraz mám za sebou skvelú kariéru," vyhlásila Serena Williamsová podľa oficiálneho portálu Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Halepová sa v All England Clube predstaví vo finále po prvý raz. V minulosti tu postúpila len raz do semifinále (2014) a dvakrát do štvrťfinále (2016, 2017).

Proti Serene Williamsovej má zápasovú bilanciu 1-9. "Nastúpiť proti Serene vo finále grandslamového turnaja je veľká vec. Veľa sme toho spolu odohrali a verím, že som sa z tých prehier poučila. Nie som pod tlakom, lebo ona je Serena, ktorá má vyhrať takýto zápas. Moja pozícia je dobrá, teším sa na zápas. Verím, že v sobotu na kurte odvediem dobrú robotu," vravela Rumunka.

ONLINE PRENOS: Serena Williamsová - Simona Halepová (Wimbledon 2019, finále)