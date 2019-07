Trénerovi Mihajlovičovi diagnostikovali akútnu leukémiu

Od budúceho týždňa nastúpi do nemocnice.

13. júl 2019 o 18:53 TASR

BOLOGNA. Trénerovi futbalistov FC Bologna Sinišovi Mihajlovičovi diagnostikovali akútnu leukémiu.

Srbský kouč to oznámil na sobotňajšej mimoriadnej tlačovej konferencii.

Od budúceho týždňa nastúpi do nemocnice a začne intenzívnu liečbu, no naďalej sa v určitej forme bude podieľať na príprave tímu.

"Vyhrám tento boj pre moje deti, moju rodinu a pre tých, ktorí ma milujú," citovala Mihajloviča agentúra DPA.

Po oznámení diagnózy 50-ročný Srb plakal: "Ale neboli to slzy strachu. Ja sa nemôžem dočkať, kým prídem do nemocnice a začnem bojovať. Liečba je agresívna, ale bude to súboj. A ja som si istý, že v tejto bitke zvíťazím."