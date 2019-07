Halepová verí, že jej víťazstvo bude inšpiráciou pre rumunské deti

Pre rumunský tenis je to historický deň, tešila sa Simona Halepová.

13. júl 2019 o 19:12 TASR

VIDEO: Simona Halepová po víťazstve vo Wimbledone 2019

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/A_ZRhOfrXmY

WIMBLEDON. Na antuke i na hardoch patrí roky k najlepším tenistkám na svete, no na tráve dlho nevedela preraziť.

Vlani sa s areálom All England Clubu lúčila už v 3. kole a ani pred tohtoročným Wimbledonom nepatrila k favoritkám. Rumunka Simona Halepová však demonštrovala univerzálnosť i hernú vyzretosť a slávila životný úspech.

Halepová chce byť inšpiráciou

Favorizovanej Američanke Serene Williamsovej uštedrila najťažšiu finálovú grandslamovú prehru v kariére, keď jej dovolila uhrať iba štyri gemy.

"Pre rumunský tenis je to historický deň. Verím, že môj triumf bude inšpiráciou pre rumunské deti," uviedla Halepová pre akreditované médiá.

"Aj športovci z malej krajiny môžu dosiahnuť veľké úspechy, ak v príprave na sebe tvrdo pracujú," dodala.

Po slávnostnom ceremoniáli zamierila s trofejou aj do kráľovskej lóže. "Bolo to pre mňa výnimočné, som totiž veľká fanúšička Vojvodkyne z Cambridgeu. Kate je moja obľúbenkyňa," priznala bývalá svetová jednotka.

Ak chceš niečo znamenať, musíš sa prebojovať do finále Wimbledonu

Súvisiaci článok Šampiónkou Wimbledonu je Halepová, Serene nedala vo finále šancu Čítajte

Triumf vo wimbledonskom finále sledovali priamo v lóži aj jej rodičia.

"Som šťastná, že ma prišli do Londýna povzbudiť. Keď som mala desať rokov, mama mi hovorila, že ak chcem v tenise niečo znamenať, musím sa prebojovať do finále Wimbledonu. Teraz som šampiónka na najprestížnejšom grandslame, je to fantastický pocit," dodala Rumunka, ktorá na sociálnych sieťach dostala mnoho gratulácii od bývalých tenistiek i od rumunskej gymnastickej legendy Nadi Comaneciovej.

Halepová uviedla, že na twitteri sleduje iba dvoch ľudí - bývalého trénera Darrena Cahilla a Marka Selbyho - trojnásobného majstra sveta v snookri.

"S Markom sme sa spoznali práve cez Darrena. Bol aj párkrát v Rumunsku a mám od neho podpísanú snookrovú guľu. Vôbec neviem, ako sa to hrá, no Marka uznávam a vážim si ho."