Nemal som šancu zvíťaziť, priznal Sagan

Peter Sagan skončil v náročnej etape na piatom mieste.

13. júl 2019 o 19:40 SITA

BRATISLAVA. Náročná sobotňajšia etapa Tour de France 2019 cez Centrálny masív poriadne unavila aj Petra Sagana. Napriek množstvu nastúpaných kilometrov v siedmich vrchárskych prémiách sa dokázal udržať v čelnej skupine favoritov a napokon si v Saint-Étienne došprintoval po piate miesto.

"V závere som len dúfal, aby sa to už skončilo. Bolo to dosť aj na mňa," cituje Petra Sagana portál sport24.pluska.sk.

"Minul som veľmi veľa energie. Lepšie by možno bolo, keby som zostal vzadu v gruppette, ale chcel som sa udržať vpredu," dodal na oficiálnom webe najslávnejších pretekov LeTour.fr.

Sagan má v súťaži o zelený dres náskok 60 bodov

Peter Sagan počas ôsmej etapy v stúpaniach niekoľkokrát vypadol z prvej skupiny, ale počas zjazdov sa tam opäť dotiahol.

Na úpätí záverečnej vrchárskej prémie mal už toho plné zuby, ale napokon dokázal zostať vpredu až do konca.

Zdolali ho iba traja jazdci z úniku - víťazný Belgičan Thomas de Gendt a Francúzi Thibaut Pinot a Julian Alaphilippe. A v záverečnom šprinte skupiny favoritov bol rýchlejší aj Austrálčan Michael Matthews.

Práve jazdec tímu Sunweb sa vyprofiloval ako najvážnejší konkurent Sagana v boji o prvenstvo v bodovacej súťaži a v nasledujúcich kopcovitých etapách bude zrejme ešte veľmi nepríjemný. Sagan s vypätím všetkých síl získal v sobotu 27 bodov do súťaže o zelený dres (10 na šprintérskej prémii a 17 v cieli).

Celkovo sa prehupol cez hranicu 200 bodov a má 60-bodový náskok pred Matthewsom.

Lídrom Tour de France 2019 je opäť Alaphilippe

Majstrovský útok Francúza Alaphilippa v záverečnom prémiovom stúpaní mu vyniesol návrat do žltého dresu lídra pretekov. Univerzál tímu Deceuninck - Quick Step má k dobru 23 sekúnd pred Talianom Giuliom Cicconem.

"Tušil som, ako to v závere dopadne. Bol som si istý, že v záverečnom stúpaní zaútočí Alaphilippe, lebo to bolo šité na neho. Mal veľkú šancu dostať sa naspäť do žltého a využil ju," prezradil Sagan.

"V prvej skupine zostal Matthews, a preto som tam musel byť aj ja. Nechcel som stratiť veľa bodov v súťaži o zelený dres. Vyhrať som však dnes nemohol, nemal som šancu," dodal.

V nedeľu čaká na pelotón Tour de France 2019 ďalšia členitá etapa v kopcoch, ale s polovičnou porciou nastúpaných metrov.

Etapa bude mať štart v Saint Étienne a cieľ po 170,5 kilometrich v Brioude.

"Dúfam, že zajtra to bude lepšie a pozajtra zasa bude šprint. Až potom príde deň voľna. Tentoraz ho zaradili až po 10. etape," dodal Sagan pre sport24.pluska.sk.