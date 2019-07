Dubovcová so Štrbovou končia vo štvrťfinále, prehrali po dráme v troch setoch

Slovenské plážové volejbalistky výrazne podporili svoje ambície smerom k účasti na OH 2020 v Tokiu.

World Tour - Five stars (Major) GSTAAD (ŠVAJČIARSKO) ŠTVRŤFINÁLE Nina Betschartová, Tanja Hüberliová (1-Švaj.) - Natália DUBOVCOVÁ, Andrea ŠTRBOVÁ (18-SR) 2:1 (-14, 18, 9)

GSTAAD. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prehrali vo štvrťfinále na turnaji World Tour najvyššej kategórie Five stars (Major) vo švajčiarskom Gstaade.

Nasadené osemnástky nestačili v sobotu na domáce turnajové jednotky Ninu Betschartovú a Tanju Hüberliovú 1:2.

Dubovcová a Štrbová podporili svoje ambície smerom k účasti na OH 2020

Slovenky sa s deviatym párom svetového rebríčka stretli tiež pred desiatimi dňami v šestnásťfinále MS v Hamburgu, v nemeckej metropole Švajčiarky triumfovali 16:21, 21:16, 16:14.

Dubovcová a Štrbová narazia na Betschartovú a Hüberliovú aj v úvode augusta v skupine na majstrovstvách Európy v Moskve.

Konečná piata pozícia je vyrovnanie doterajšieho najlepšieho výsledku Sloveniek v Gstaade, v roku 2012 rovnaké umiestnenie dosiahli Dubovcová a Dominika Nestarcová.

Slovenky si za turnaj vo Švajčiarsku pripísali do rebríčkov 720 bodov, čím výrazne podporili svoje ambície smerom k účasti na OH 2020 v Tokiu. V Gstaade sa dostali medzi tri najlepšie páry z Európy spolu so Švajčiarkami a Holanďankami Keizerovou a Meppelinkovou, ktoré tiež skončili vo štvrťfinále.

Kto nastúpi v semifinále

V nedeľňajšom semifinále nastúpia Švajčiarky proti úradujúcim vicemajsterkám sveta, Američankám Klinemanovej a Rossovej.

Druhé semifinále ponúkne brazílsky súboj Marie Antonelliovej s Carol proti Ramosovej s Barbosovou.

Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Hlasy po zápase:

Natália Dubovcová: "Žiaľ, malo to napokon až príliš podobný priebeh ako v Hamburgu. Proti týmto súperkám sa zle útočí, lebo blok nie je dobre vidieť.

Na to som v druhej polovici zápasu nevedela nájsť kľúč a Švajčiarky sa chytili v obrane. V prvom sete bolo vidieť, že boli nervózne, že 'musia', hrať pred domácim publikom nie je jednoduché.

Chceli sme vyhrať druhý set, lebo tajbrejk je vždy vabank. Súperky môžu chytiť vlnu a už sa na nej len zvezú. Žiaľ, nevyšlo to.

Tento výsledok považujem za najlepší v našej spoločnej kariére, aj v porovnaní s vlaňajším bronzom z Three stars z Mersinu. Tu sú všetky top tímy, v semifinále sú vicemajsterky sveta, semifinalistky z MS a dve brazílske dvojice. Som rada, že sme získali veľa bodov a pomôže nám to pred ďalšími turnajmi."

Andrea Štrbová: "Chýbal kúsok, Švajčiarky si to pred domácimi divákmi zaslúžili, my im to vrátime na ME v Moskve.

Škoda, že sa nám v druhom sete nedarilo na servise a neodskočili sme im, mohlo to vyzerať inak. V tajbrejku ony odskočili na tri body, blokárka sa chytila na bloku, dostali sa do eufórie a na vlnu. Atmosféra bola krásna, hrať pred toľkými divákmi som si maximálne užila.

Súhlasím, že celkovo je to náš najlepší doterajší výsledok. Medaila znie pekne, ale tu to bolo rozhodne náročnejšie. S piatym miestom sme spokojné, je to nadplán. Boli by sme spokojné aj s deviatou priečkou, 'päťka' je super."