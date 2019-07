Basketbalisti nedali Írsku šancu ani v druhom zápase, vyhrali o 32 bodov

Slováci pokračujú v príprave na predkvalifikáciu majstrovstiev Európy 2021.

13. júl 2019 o 20:20 (aktualizované 13. júl 2019 o 20:45) TASR

Prípravný zápas basketbalistov: SLOVENSKO - ÍRSKO 97:65 (44:41) Zostava a body SR: Jones 29, Juríček 15, Krajčovič 10, Brodziansky 7, Musil 6 (Körner 12, Antoni 8, Abrhám 6, Hlivák 4, Fusek 0) - najviac bodov Írska: Murphy a O'Sullivan po 14, Leonard a Quigley po 12 TH: 30/20 - 21/14, fauly: 20 - 25, trojky: 15 - 5, rozhodovali: Margala, Doušek, Turčin (všetci SR), 200 divákov

BRATISLAVA. Slovenská basketbalová reprezentácia uspela aj v druhom prípravnom stretnutí proti Írsku, v sobotu ho v Bratislave zdolala 97:65.

Zverenci Žana Tabaka pokračujú v príprave na predkvalifikáciu majstrovstiev Európy 2021, ďalšie zápasy odohrajú v Eurovia aréne v sobotu 20. a nedeľu 21. júla o 18.00 h proti Kosovu.

Oba tímy opäť nasadili od začiatku vysoké tempo, Slováci si pripísali prvé štyri body zápasu, ale Írsko odpovedalo desaťbodovou šnúrou.

Domáci nehrali ideálne v obrane ani v útoku, museli preto doťahovať manko. Jonesovi sa podarilo rozstrieľať a bol hlavným strojcom slovenského obratu.

Domáci vyhrali úvodnú časť 24:19. V druhej štvrtine pokračoval podobný priebeh, Írsko hralo s veľkým nasadením a opäť sa dokázalo dostať aj do vedenia. Lenže slovenský výber nechcel dopustiť prekvapenie a po 20 minútach viedol tesne 44:41.

Polčasová prestávka zverencom Tabaka pomohla, do tretej štvrtiny vstúpili dvanástimi bodmi v sérii. Razom začali dominovať na palubovke a veľmi rýchlo si vypracovali viac ako 20-bodové vedenie.

Do poslednej 10-minútovky išli za stavu 77:48. V záverečnej štvrtine Slovensko kontrolovalo dianie na palubovke, o víťazovi stretnutia už nebolo pochýb.

Na snímke vľavo Vladimír Brodziansky (Slovensko) a Matt Treacy (Írsko) v basketbalovom prípravnom zápase mužov medzi Slovenskom a Írskom. (zdroj: TASR)

Hlasy po zápase:

Žan Tabak, tréner Slovenska: "Nebol som spokojný so vstupom do stretnutia, nemali sme správny prístup. Myslím si, že sme k tomu po piatkovej výhre pristúpili ľahkovážne. V tretej štvrtine sme už našu hru upravili. Slúžilo nám to na natrénovanie niektorých situácií, ktoré chceme hrať. Pre nás je v podstate každý jeden tento zápas ako tréning."

Šimon Krajčovič, rozohrávač Slovenska: "Myslím si, že zápas poslúžil, ako mal. Bol to viac-menej taký tréningový duel, chceli sme si vyskúšať, čo sme si natrénovali v predchádzajúcich dvoch týždňoch. Splnilo to účel. V prvom polčase sme trošku zaspali, nechali sme ich hrať tvrdšie. Potom som sa však vrátil zo šatne na druhý polčas, tak sme pritvrdili. Vyskúšali sme si všetky veci, ktoré sme mali. Myslím si, že to splnilo účel."

Vladimír Brodziansky, pivot Slovenska: "Máme menej hráčov, pár je ešte zranených. Pre nás je to dobrý krok vpred. V prvom polčase nám to išlo pomalšie. Tréner nám potom proste povedal v šatni, že sa sem neprišli vzdať a budú hrať tvrdo. To aj urobili. My sme v druhom polčase trošku zapli, hrali sme lepšiu obranu a vyšlo nám to."