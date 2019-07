Saganov rekord zrejme nik neprekoná

Deviatu etapu vyhral Juhoafričan Impey.

14. júl 2019 o 18:44 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Stodvanásť dní je celkom dlhá doba. Sú to takmer štyri kalendárne mesiace. Napríklad Mesiac za ten čas štyrikrát obehne okolo Zeme.

Presne toľko dní strávil Peter Sagan v pozícii lídra bodovacej súťaže na Tour. V rámci jednotlivých súťaží je to absolútny rekord. O jeden deň menej bol v žltom drese Eddy Merckx.

Sagan reagoval pre belgickú televíziu Sporza, že jeho rekord nemožno s Merckxovým porovnávať, pretože ide o dve rozdielne súťaže.

„Žltý dres je niečo úplne iné ako zelený. Ale ak mi bude patriť rekord v rámci bodovacej súťaže, budem rád,“ vravel slovenský cyklista.

Aj so stratou v cieli získal rekord

Na dosiahnutie tohto rekordu potreboval odjazdiť 139 etáp v priebehu ôsmich ročníkov.

Ak udrží tento rok zelený dres až do Paríža, posunie rekord na hodnotu 124 dní. Aktuálne vedie o 60 bodov pred Michaelom Matthewsom.

Ťažko si predstaviť, že by niekto so súperov v pelotóne dokázal Saganov rekord tak skoro ohroziť. Je celkom možné, že spoločne s Merckxom ostane na prvom mieste v štatistikách veľmi dlho.

V sobotu ani v nedeľu sa slovenský cyklista do boja o etapové víťazstvo nezapojil.

V nedeľu prišiel do cieľa s 21-minútovou stratou na 171. mieste. Vyhral Daryl Impey z tímu Michelton-Scott, ktorý bol celý deň v úniku.

"Je to magické víťazstvo. V rámci Tour de France mi presne takýto úspech chýbal," tešil sa v cieli Juhoafričan.

Alaphilippe mal výhodu

Žltý dres si pre seba v sobotu uchmatol Julian Alaphilippe po odvážnom úniku s Thibautom Pinotom v záverečných kilometroch. Lenže súperi ich obvinili, že im pomáhala televízna motorka, ktorá šla pred nimi.

„Pustili sa za motorkou, ktorá im pomohla. Takže hoci sme ich stíhali s väčšou skupinou, nemali sme šancu ich chytiť,“ hneval sa Jakob Fuglsang. „Bolo vidno, že sú priamo za motorkou.“

„V zjazde stačí, že sledujete, kedy motorka brzdí a vďaka tomu viete, aká prudká zákruta nasleduje. Nehovoriac o tom, že vytvára vzduchový tunel,“ opisoval pre cyclingnews Bauke Mollema.

Alaphilippa takéto slová nahnevali. „No samozrejme, bicykel som vrátil do sprievodného auta a zobral som si motorku. Bolo to rýchlejšie ako na bicykli,“ hovoril na tlačovej konferencii sarkasticky.

„Išli sme s Pinotom naplno. Oni išli za nami tiež naplno. Neviem, čo by som k tomu dodal. Za motorkou sme nešli,“ dodal už serióznejším tónom. Fuglsang však naďalej trvá na svojom.

„Pre cyklistov je to výhoda. Nehnevám sa na cyklistov, ale na motorkárov, ktorí by mali cyklistom ísť z cesty. Medzi motorkou a cyklistami na čele by malo byť aspoň päťdesiat metrov," dodal Fuglsang.

Alaphilippe si priebežnú prvú pozíciu udržal aj v nedeľu. O žltý dres zrejme príde až v piatok v časovke.

Voľný deň až v utorok

Po deviatich etapách býval v minulosti deň voľna. Tento rok je to inak a cyklisti budú súťažiť aj v pondelok. Na programe je mierne zvlnená etapa.

Môže to byť deň pre únik, ale rovnako aj pre šprint menšieho pelotónu. Bude to však opäť veľmi veľká príležitosť pre Sagana zabojovať o etapové víťazstvo.

Voľný deň čaká cyklistov v utorok.