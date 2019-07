Slovák trénuje tenisový talent: Slovenky sa uspokojili, Češky pracujú

Český tenisovy talent vedie k úspechom slovenský tréner.

15. júl 2019 o 14:15 Viktor Kiššimon

Rozhovor pre denník SME V minulosti priviedol Martinu Suchú do najlepšej svetovej stovky. Dnes je trénerom talentovanej Češky Karolíny Muchovej, ktorá sa takmer dostala do semifinále Wimbledonu. „Mám pocit, že Slovenky sa už uspokojili s tým, čo dosiahli. Češky sú iné,“ pomenúva rozdiely tréner EMIL MIŠKE v rozhovore pre SME.

Ako sa Slovák dostane k tomu, aby trénoval jeden z najväčších talentov českého ženského tenisu?

Popri trénovaní tenisu ma už v roku 2010 zaujala téma biznisového koučingu. Začal som navštevovať kurzy International Couching Federation a chytilo ma to. Videl som možnosti, ako implementovať niektoré veci aj do športu a práce trénerov.

Napísal som článok pre Slovenský tenis, ktorý mal veľký ohlas. Oslovil ma uznávaný športový psychológ Tomáš Gurský a robili sme semináre pre trénerov. Na jeden z nich prišiel aj vtedajší kondičný tréner Karolíny Muchovej. A keď potom zháňala nového kouča, dal jej tip na mňa.

Ako rýchlo ste sa dohodli?

Emil Miške (zdroj: Emil Miške)

Takmer okamžite. Pozval som ju do Bratislavy, aby sa mi prišla ukázať. Poprosil som Karolínu Schmiedlovú, aby si s českou Kajou zahrala a hneď som videl, že mám pred sebou obrovský talent. Definitívne ma presvedčila odpoveďou na moju otázku, kam to chce v tenise dotiahnuť. Bez zaváhania suverénne odpovedala, že chce byť svetová jednotka. A pozerala sa mi pri tom do očí. Čo je výnimočné. To bolo v decembri 2016.

Čím je Muchová výnimočná?

Má enormnú vôľu byť najlepšia. Odmalička robila veľa športov a v každom chcela vynikať. Preto je všestranná a šikovná. Má veľa zbraní a keď jej niektorá z nich vypadne, vie ju nahradiť inou.

Kde je jej strop?

Rebríčkový? Určite číslo jeden na svete. To hovorím úplne vážne a vôbec o tom nepochybujem. Keby bola teraz vo štvrťfinále Wimbledonu proti Svitolinovej aspoň na šesťdesiat percent fit, tak by ju zdolala a určite by mala šancu vyhrať aj s Halepovou.

Jej manažér a sponzor Tomáš Petera prezradil v rozhovore pre idnes.cz, že Muchová nie je zdravotne schopná odohrať štyri turnaje za sebou. V čom je problém?