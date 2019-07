Sprievodné motorky ovplyvňujú Tour. Nestačí anI 30-metrový odstup

Súperi sa hnevajú, že cyklisti v úniku boli vo výhode.

15. júl 2019 o 19:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Cyklistické preteky nie sú ideálnym svetom. Teda nie každý pretekár má také isté podmienky ako jeho súper. V cyklistike je to však prirodzené.

„Cyklistika je založená na využívaní práce tímových kolegov aj súperov. Keď idem za niekým v zákryte, tak šetrím sily. Presne o tom to je. A ešte o investovaní vlastnej energie v správnom momente,“ vysvetľuje bývalý slovenský reprezentant Martin Velits.

V posledných dňoch sa však medzi cyklistami rozbehla debata na tému sprievodných motoriek. Jedna z nich s televíznou kamerou totiž snímala útok dvojice Julian Alaphilippe – Thibaut Pinot v ôsmej etape takpovediac z prvej rady.

Teda v bezprostrednej blízkosti pred touto dvojicou.

Vodiči na motorke nie sú roboti

Súperov to hnevalo. „Hoci sme šli naplno, nemali sme šancu ich dostihnúť,“ vravel Jacob Fuglsang. „Nemám síce presné štúdie, ale profitovali z toho. Motorky by mali byť pred cyklistami aspoň 50 metrov,“ upozorňoval.

Motorky aj sprievodné vozidlá budú na pretekoch vždy. Fanúšikom prinášajú televízne zábery aj fotografie zo súťaží.

„Dochádza aj k pochybeniam, keď je motorka príliš dlho pred únikom alebo kameraman si chce urobiť lepší záber a ide bližšie. Cyklisti za ním majú určitú výhodu, kým sa motorka nevzdiali,“ vysvetľuje Velits.

„Na druhej strane nie je to tak, že by Alaphilippe s Pinotom išli celým pätnásť kilometrov do cieľa priamo za motorkou. Obaja mali výkonnosť na to, aby súperom ušli. Že tá motorka nejaký čas bola pred nimi bližšie, ako by mala, to je pravda. Lenže skôr to bolo pár sekúnd. Treba myslieť na to, že aj na motorkách sú len ľudia, ktorí nedokážu ako robot dodržiavať nejaké pravidlá,“ dodáva Velits.

Motorkár: Cyklisti nie sú hlúpi, sledujú, kde sme

Holandský inžinier Bert Blocken z univerzity v Eindhovene skúmal aerodynamický odpor, ktorému čelí cyklista v pelotóne v rôznych situáciách. A prišiel k celkom zaujímavým záverom.

Cyklistom totiž pomáha nielen, ak je motorka pred nimi, ale aj za nimi alebo vedľa.