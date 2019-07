Djokovič je ako stena. A má geniálny pohyb, tvrdí tenisový expert Kukal

Federer hral ako proti stene. Každý bod si musel vybojovať sám.

15. júl 2019 o 19:20 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. Ak by si tenisový odborník alebo aj úplný laik pozreli štatistiky finálového duelu nedeľňajšej wimbledonskej dvojhry mužov, nepochybne by za víťaza určili Rogera Federera.

V dvanástich z trinástich základných štatistických údajov bol totiž len v jedinej horší ako Novak Djokovič. A to v poč-te nevynútených chýb. Federer ich urobil 62, o desať viac ako jeho súper. Lenže zároveň zahral o neuveriteľných 40 víťazných úderov viac ako Srb.

A práve ten sa po rekordne dlhom finálovom zápase Wimbledonu tešil zo 16. grandslamového titulu.

Federer: Dal som príklad

Tridsaťsedemročný švajčiarsky fenomén nevyužil v piatom sete za stavu 8:7 pri vlastnom podaní dva mečbaly. Po prvý raz v kariére prehral grandslamové finále z mečbalu. Proti Djokovičovi však už na turnajoch veľkej štvorky druhýkrát padol po tom, ako mal na rakete možnosť ukončiť zápas.

„Djokovič je jasne mentálne najlepšie pripraveným hráčom,“ konštatoval tenisový expert Jan Kukal pre SME. „Federer mal pri mečbaloch ukončiť zápas. Petovi Samprasovi by sa to nikdy nestalo. Poslal by na súpera delový servis a zápas by bol jeho.“

Kukal však ocenil Federerov výkon. „Predvádzať takýto tenis v jeho rokoch je úžasné. Prakticky celý zápas útočil, ale proti sebe mal najlepšieho obranára na svete. Je to ako hrať proti stene. Ak chcel Federer nejaké body, musel si ich získať sám,“ opisoval nedeľňajšie finále bývalý dlhoročný tréner tenisových osobností.

Roger Federer hral aktívne. Mal dva mečbaly, ale prehral. (zdroj: TASR/AP)

Federer ukázal svoju veľkosť aj v pozápasovom rozhovore priamo na centrálnom dvorci.