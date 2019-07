Šprint Saganovi nevyšiel. Etapa však bola pohromou pre favoritov

Desiatu etapu senzačne vyhral Wout van Aert.

15. júl 2019 o 19:02 Miloslav Šebela

Na snímke v strede v žltom drese vedúceho pretekára Francúz Julien Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) na čele pelotónu na trati desiatej etapy pretekov Tour de France z Saint-Flour do Albi (217 km) 15. júla 2019. Na snímke tretí zľava v zelenom drese lídra bodovacej súťaže Slovák Peter Sagan.(Zdroj: Christophe Ena TASR/AP)

BRATISLAVA. Cyklistikou žije naplno v podstate celý rok. Wout van Aert je výnimočný zjav. Od októbra do februára jazdí cyklokros.

Potom sa prepne do módu cestných pretekov a je v jednom kole: jarné klasiky, veľké etapové preteky, národný šampionát, Tour de France.

A kam príde, tam sa mu darí. Na Tour de France je ako nováčik. Prvé víťazstvo oslavoval s tímom v časovke. V desiatej etape senzačne zdolal najrýchlejších šprintérov.

Ako nováčik vyhral už dve etapy

„Nemôžem uveriť tomu, že som zdolal v šprinte všetkých rýchlych súperov. Tento úspech je cennejší ako všetky predchádzajúce. V posledných dňoch mi došlo, aké významné sú tieto preteky. A ja pri prvom štarte na Tour hneď vyhrám etapu. Neuveriteľné,“ vravel pre Eurosport van Aert.

„Záver etapy bol nervózny. Z predchádzajúcich šprintov som vedel, že nemôžem čakať veľmi dlho. Preto som sa rozbehol o niečo skôr. Najkôr sa mi zdalo, že idem do cieľa prvý, ale potom sa vedľa mňa zrazu objavil Viviani a bolo to ešte dosť tesné,“ dodal trojnásobný majster sveta v cyklokrose.

Belgičan vybojoval už štvrté víťazstvo pre tím Jumbo-Visma, ktorému zatiaľ Tour vychádza nad očakávania.

Peter Sagan mal v závere etapy smolu. Na cieľovej rovinke sa nechal od súperov trochu zavrieť a obsadil piatu priečku.

Víťazstvo v Albi spred piatich rokov sa mu nepodarilo zopakovať. Môže byť však spokojný, keďže v súboji o zelený dres znovu zvýšil na 62 bodov pred Michaelom Matthewsom.

"Bola to nervózna etapa so silným bočným vetrom a množstvom útokov. Museli sme sa neustále koncentrovať, ale zvládli sme to dobre," opisoval Sagan deň na stránke Bora-Hansgrohe.

"Šprint bol rýchly, aj keď trochu napätý. Vďaka piatemu miestu a bodom na rýchlostnej prémii som si udržal náskok v boji o zelený dres," dodal.

Pinot: Etapa na hovno

Najväčšiu drámu ponúkla desiata etapa medzi favoritmi. Ak niektorí cyklisti bojovali o každú sekundu, tak dnes behom pár kilometrov prišli o celé minúty. V podstate na rovine.

„Čo mám na to povedať? Dnes to bolo na hovno,“ hneval sa Thibaut Pinot. Francúz bol v celkovom hodnotení tretí. Bol. Pretože ostal v druhej polovici pelotónu v momente, keď skupinu rozdelil bočný vietor.