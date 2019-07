Casillas napriek infarktu končiť kariéru ešte nechce. Bude blízko mladých hráčov

Španiel dostal v máji infarkt.

16. júl 2019 o 14:17 SITA

BRATISLAVA. Španielsky futbalový brankár Iker Casillas sa pripojí k trénerskému štábu portugalského mužstva FC Porto. Skúsený 38-ročný gólman sa stále zotavuje po májovom infarkte, ktorý ho nečakane postihol na tréningu "drakov".



Portugalský veľkoklub prostredníctvom svojich oficiálnych kanálov uviedol, že úlohou niekdajšieho európskeho (2008, 2012) aj svetového šampióna (2010) bude zabezpečiť lepšie prepojenie medzi jednotlivými zložkami mužstva - hráčmi, trénerom a funkcionármi.

Bývalý dlhoročný brankár Realu Madrid zatiaľ nechce ukončiť hráčsku kariéru, na bližšie nekonkretizované obdobie si však dáva prestávku od aktívneho zapojenia do súťažného diania.

"Pokúsim sa urobiť všetko, čo bude v mojich silách, aby som pomohol mojim spoluhráčom.

Na konci minulej sezóny, keď u mňa nastal tento zdravotný problém, som sa zhováral s trénerom (Sérgio Conceicao, pozn.) a povedal mi, že by chcel, aby som zostal najmä v blízkosti mladých hráčov, keďže v tíme by mohlo nastať mnoho zmien," povedal Casillas podľa webu španielskeho denníka AS.



Casillas pôsobí v Porte od roku 2015. Predtým si dlhých šestnásť rokov obliekal dres A-mužstva Realu Madrid (1999-2015).

V ich drese vyhral 19 rôznych trofejí vrátane piatich prvenstiev v španielskej La Lige a troch víťazstiev v Lige majstrov. S reprezentáciou Španielska sa stal majstrom sveta a dvakrát aj majstrom Európy.