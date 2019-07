Kozák: Futbal je jediným športom na Slovensku, ktorý sa postavil korupcii

Televízne čísla máme výborné, tvrdí šéf Únie ligových klubov.

18. júl 2019 o 13:36 Pavol Spál

Futbal je jediným športom na Slovensku, ktorý sa postavil korupcii čelom. Potrestal nielen hráčov, ale aj funkcionárov, tvrdí prezident Únie ligových klubov IVAN KOZÁK.

V slovenskej lige ste hrávali pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Zlepšil sa odvtedy život profesionálneho futbalistu?

Profesionálni futbalisti majú oveľa väčšie istoty, ako sme mali my. Podľa zákona o športe im to zaručujú zamestnanecké zmluvy. Niektoré kluby majú menšie, iné väčšie možnosti. Keď vyskočí kvalitnejší hráč, tak odchádza do zahraničia, kde je finančné ohodnotenie vyššie.

Sotva môžeme bojovať s krajinami, ktorých ekonomické možnosti sú niekde inde. Tak dokážu kluby vygenerovať viac peňazí. Aj na Slovensku niektoré kluby ukázali, že futbal je jedným z mála športov, ktorý si vie na seba zarobiť.

Súvisiaci článok Rozpočet je najvyšší v dejinách. Musíme zmeniť myslenie, tvrdí Kmotrík Čítajte

A to si v iných športoch sotva môžu povedať. Zoberme si len prestupy z Fortuna ligy v posledných rokoch. Sumy sa šplhali u mladých, talentovaných hráčov nad milión eur, dokonca atakovali hranicu päť miliónov.

Toto je jedna z ciest, dávať priestor mladým talentovaným Slovákom, prípadne legionárom. Fortuna liga je plná zaujímavých príbehov talentovaných hráčov. Dôležité sú pre nás aj európske pohárové súťaže. UEFA je veľmi silná organizácia, ktorá aj v predkolách rozdáva menším klubom veľmi slušné odmeny. Pre naše kluby je to dôležitá motivácia. Európske poháre sú pre nás veľmi podstatné.

Hrávali ste v Košiciach v ére bývalého ministra a kontroverzného podnikateľa Alexandra Rezeša. Hovorilo sa, že ste sa vtedy ako hráči topili v peniazoch. Nakoľko je to pravda?

Topili? To neviem. Na slovenské pomery sme sa však mali veľmi dobre. Je pravda, že vtedajší tréner Ján Kozák zostavil vtedy nadštandardný tím. Mal tam osemnásť reprezentantov. Niečo podobné by sme možno chceli zažiť aj teraz.

Hráči sa vtedy prevažne predávali v rámci slovenskej ligy a peniaze tak zostávali v našej najvyššej súťaži. Teraz je predaj medzi slovenskými klubmi minimálny, čo je možno trošku aj na škodu. Je to však logické, keďže talentovaní reprezentanti majú možnosť jednoduchšie prestúpiť do zahraničia.

Mali sa vtedy košickí futbalisti zhruba tak finančne dobre ako dnes v Slovane?