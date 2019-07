Halepová je podľa rumunského prezidenta vzorom, udelil jej najvyššie štátne vyznamenanie

Na olympiáde v Tokiu bude vlajkonosičkou.

17. júl 2019 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. "Je úžasné, že malé krajiny ako Srbsko a Rumunsko sa dokážu presadiť na svetovom pódiu," vyjadril sa Novak Djokovič počas slávnostného galavečera po skončení tretieho grandslamového turnaja sezóny Wimbledonu.

Kým víťazstvo svetovej jednotky v mužskej dvojhre nebolo prekvapením, v prípade Simony Halepovej sa to očakávalo už menej.

Aj vďaka tomu sa dostalo 27-ročnej tenistke veľkej cti. Na otváracom ceremoniáli OH 2020 v Tokiu bude niesť národnú vlajku Rumunska.

Doma si na tráve nezatrénuje

Wimbledonský triumf rodáčky z Konstanci znásobuje aj fakt, že v Rumunsku nie je žiadne trávnaté ihrisko. Napriek tomu získala druhý grandslamový triumf po tom, čo vlani ovládla antukový Roland Garros.

V londýnskom finále nedala šancu 23-násobnej grandslamovej šampiónke Serene Williamsovej. Američanka získala len štyri gemy, čo je vôbec najmenej z jej 32 grandslamových finále.

Halepovej úspechy si v rodnej krajine patrične cenia. Na OH 2020 v Tokiu bude vlajkonosičkou Rumunska a prezident Klaus Iohannis jej udelil honor "Ordinul National Steaua Romaniei", čo je najvyššie rumunské štátne vyznamenanie.

"Vďaka oddanosti a profesionalite na kurte aj mimo neho spropagovala Simona Halepová meno našej krajiny po celom svete. Je vzorom pre mladú generáciu. Popularizácia tenisu medzi deťmi je obrovským prínosom pre celý rumunský šport," uvádza sa v prezidentskom vyhlásení.

Na olympiáde po ôsmich rokoch

Účasť na olympijských hrách v Tokiu bude 27-ročnú Halepovú špeciálna nielen vďaka úlohe vlajkonosičky, ale aj preto, že sa pod piatimi kruhmi predstaví po ôsmich rokoch. V brazílskom Riu de Janeiro totiž pre obavy z vírusu Zika chýbala.

Zatiaľ štartovala len na OH 2012 v Londýne, no ako vtedajšia 48. hráčka sveta prehrala v úvodnom kole s kazašskou súperkou Jaroslavou Švedovovou. Posledným tenistom, ktorý niesol rumunskú vlajku na otváracom ceremoniáli OH, bol v Londýne špecialista na štvorhru Horia Tecau.

Práve on spoločne s Florinom Mergeom získal pre takmer 20-miliónovú krajinu zatiaľ jedinú "tenisovú" olympijskú medailu, v Riu sa radovali zo striebra.

Simona Halepová si váži aj podporu verejnosti či fanúšikov, ktorí ju sprevádzajú na turnajoch po celom svete.

"Vždy, keď hrám, cítim, že celá verejnosť je za mnou. Ľudia mi ukazujú neuveriteľnú podporu. Dúfam, že môžem byť inšpiráciou pre mladých, ukázať im, že všetko je možné a aby sa nikdy nevzdávali," povedala sa wimbledonská šampiónka.