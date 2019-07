Najstarší, najťažší a najprestížnejší. The Open Championship bude mať prvýkrát slovenskú účasť

Tohtoročným major podujatiam zatiaľ kraľujú Američania.

17. júl 2019 o 12:30 SITA

BRATISLAVA. Jeho história siaha až do polovice devätnásteho storočia a je označovaný za najprestížnejší a najťažší major turnaj golfovej sezóny.

V severoírskom klube Royal Portrush sa uskutoční od štvrtka do nedele už 148. ročník The Open Championship s celkovou dotáciou 10,75 milióna amerických dolárov.

Medzi 156 hráčmi, ktorí budú bojovať o trofej na tradičnom pobrežnom linksovom ihrisku figuruje prvýkrát v dejinách aj slovenský reprezentant Rory Sabbatini.

Koepkovi chýba titul z Británie

Od roku 1860 triumfovalo na The Open viacero hviezd svetového golfu. V minulosti to boli Američan Jack Nicklaus či Angličan Nick Faldo, zo súčasných hráčov uspeli Američan Tiger Woods, Severný Ír Rory McIlroy a obhajcom titulu z vlaňajška je Talian Franceso Molinari.

“ Vyrastal som však na linksových ihriskách a som zvyknutý na nich hrať. Budem sa preto snažiť tieto skúsenosti zúročiť vo svoj prospech. „ Rory Sabbatini

Pred štartom aktuálnej edície je okruh favoritov široký. Skloňujú sa mená ako Brooks Koepka, Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Rose a šancu zvíťaziť majú aj spomenutí McIlroy s Woodsom.

Najúspešnejším mužom major turnajov od roku 2017 je Koepka. Dvadsaťdeväťročný líder svetového rebríčka získal v priebehu troch sezón už štyri trofeje, keď dvakrát zvíťazil na US Open a na PGA Championship.

Úspech z ihrísk vo Veľkej Británii však v jeho zbierke zatiaľ chýba. Preto mu bude v Royal Portrush pomáhať lokálny caddy Ricky Elliott. "Pri každej jamke mi povie, čo mám robiť. Hral na tomto ihrisku viackrát ako ktokoľvek iný.

Pred turnajom sme si zavolali a mali sme asi 30-minútovú konverzáciu. Všetko bral s ľahkosťou a vtipkoval. Presne takého človeka potrebujem, pretože ja sa pri hre rád usmievam a zabávam," cituje Koepku agentúra AP.

Woods sa šetrí

Tohtoročným major podujatiam zatiaľ kraľujú Američania. Na Masters zvíťazil Woods, na PGA Championship Koepka a na US Open Gary Woodland. Ak by uspel niekto z USA aj na The Open, hráči z jednej krajiny by ovládli všetky štyri najprestížnejšie turnaje sezóny prvýkrát od roku 1982.

Najmä triumf 43-ročného Woodsa zarezonoval vo svete športu, keďže po dlhotrvajúcich osobných aj zdravotných problémoch si pripísal už pätnáste víťazstvo na podujatiach kategórie major.

Historicky je na tom lepšie už iba Nicklaus, ktorý má na konte 18 titulov. Zaujímavosťou je, že Woods od Masters odohral len tri turnaje. "Ak by som hral veľa, nebol by som medzi profesionálmi takto dlho. Verím však, že som sa dostatočne pripravil," uviedol pre web pgatour.com.

Sabbatini očakáva ťažké podmienky

Premiérovo v bohatej histórii The Open Championship figuruje v štartovej listine aj slovenský reprezentant. Juhoafrický rodák Rory Sabbatini odcestoval do Severného Írska v dobrej forme, keďže v aktuálnej sezóne sa vo svetovom rebríčku zlepšil o viac ako sto miesto a momentálne figuruje na 89. pozícii.

Súvisiaci článok Sabatini je rád, že golf sa dostáva na Slovensku do povedomia. Založil nadáciu Čítajte

"Je to posledný major sezóny, na ktorom sa vždy predstaví náročná konkurencia. Vyrastal som však na linksových ihriskách a som zvyknutý na nich hrať. Budem sa preto snažiť tieto skúsenosti zúročiť vo svoj prospech. Očakávam ťažké podmienky, môže pršať aj fúkať silný vietor. Bude to týždeň o trpezlivosti, počas ktorého musím zostať verný svojej hre," zhodnotil 43-ročný hráč na tlačovej konferencii pred odchodom na Britské ostrovy.

Program 148. ročníka The Open Championship odštartuje vo štvrtok už skoro ráno, prví golfisti sa dostanú na ihrisko o 7.35 h SELČ. Sabbatini absolvuje úvodný odpal o 13.09 h SELČ, spoločnosť na mu budú robiť Kórejčan Hwang Inn-choon a Američan Stewart Cink. Par ihriska je stanovený na 71 úderov.