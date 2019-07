Budeme hrať takú súťaž, do akej nás pustia, tvrdí šéf Tatrana Prešov

Hádzanárska federácia zredukuje počet účastníkov Ligy majstrov.

17. júl 2019 o 13:15 SITA

PREŠOV. Súčasným trendom v športe je rozširovanie vrcholných podujatí, aby čo najviac krajín mohlo okúsiť najvýznamnejšie súťaže, čo je dôležité aj z ekonomického hľadiska.

Európska hádzanárska federácia sa však v súvislosti so svojou vlajkovou loďou na klubovej úrovni rozhodla inak.

Od budúcej sezóny príde k redukcii počtu účastníkov Ligy majstrov, čo sa bytostne dotýka aj slovenských klubov.

Benickému sa pozdáva aj alternatíva

Kým v súčasnom formáte s 28 štartujúcimi tímami mal väčšinou svoje miesto aj master SR, pri 16 sa bude nesmierne náročné dostať medzi kontinentálnu elitu.

"Vzhľadom k výraznej zmene hracieho systému sa dá očakávať, že neistota, ktorá sprevádzala Tatran aj v súčasnom formáte, keď nemal zaručenú účasť priamo v hlavnej súťaži a často musel odohrať kvalifikáciu, bude ešte väčšia.

“ Všetko závisí od kvality hráčov, akých máte k dispozícii. Tí najlepší presahujú naše možnosti, resp. moju ochotu dávať viac prostriedkov do hádzanej. „ Miloslav Chmeliar, šéf Tatrana Prešov

V danom momente bude ešte náročnejšie dostať sa do Ligy majstrov, rating SR totiž nie je vysoký. Bez ohľadu na to, kým bude možnosť prihlásiť sa do LM, tak urobíme všetko pre to, aby sme si v nej mohli zahrať.

Samozrejme, pri splnení základnej podmienky, že sa staneme majstrami SR," uviedol pre agentúru SITA k reforme najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži klubov generálny manažér Tatrana Miroslav Benický, podľa ktorého slov ani núkajúce sa náhradné riešenie nie je zlá alternatíva:

"Európska hádzanárska liga nahradí terajší Pohár EHF. Pôjde o kvalitnú súťaž, keď v nej si nájdu miesto aj tímy, ktoré momentálne pôsobia v Lige majstrov a popredné mužstvá z Pohára EHF. Nebude tam núdza o kluby z popredia domácich súťaží v krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko či Dánsko.

Keďže my sme ani teraz neúčinkovali v Lige majstrov v elitných skupinách A a B, tak budeme mať podobných súperov ako doteraz. Rozhodne sa neobávame, že by nešlo atraktívnu a významnú súťaž."

Chmeliar kritizuje formát

Svoj názor vyjadril aj majiteľ prešovského klubu, ktorý zaujal pragmatický postoj. "My budeme v sezóne 2020/2021 chcieť hrať najvýznamnejšiu pohárovú súťaž, do ktorej nás pustia. Ak sa budúci slovenský majster nezmestí do top 16, ktorá bude môcť hrať v Lige majstrov, tak preňho príde na rad európska pohárová súťaž č. 2, teda Európska hádzanárska liga.

V nej sú pre Slovensko dokonca dve miestenky. Na európskej scéne aj po reforme súťaží určite budeme hrať. V ktorej z nich, to už nie je v našich rukách. V každom prípade sa zapojíme," povedal pre agentúru SITA šéf Tatrana Miloslav Chmeliar.

Na otázku, či by sa úradujúci slovenský šampión mohol v budúcnosti uchádzať o miesto medzi tímami, ktoré majú právo účinkovať v Lige majstrov, odvetil: "Všetko závisí od kvality hráčov, akých máte k dispozícii. Tí najlepší presahujú naše možnosti, resp. moju ochotu dávať viac prostriedkov do hádzanej."

Chmeliar prezradil aj to, s čím nebol spokojný pri súčasnom formáte LM. "V skupinách C a D sú zápasy 'nabúchané' za sebou, všetko sa odohrá na jeseň, keď my absolvujeme prakticky 80 percent nášho zápasového programu. To isté platí aj pre SEHA ligu.

Na druhej strane je to však logické, keďže na jar klubom pribúdajú povinnosti v domácich súťažiach. Privítal by som, keby aj tie družstvá, ktoré nepostúpia hrali o niečo, aby mali nejakú náplň."