Ako pretekár sa na Tour nedostal, teraz pozná Saganov jedálniček

Úlohou Milana Sihelského je starať sa o komfort pretekárov.

17. júl 2019 o 14:41 SITA

BRATISLAVA. Pre množstvo mladých cyklistov je snom predstaviť sa na najprestížnejších pretekoch sveta Tour de France.

Výnimkou v minulosti nebol ani Milan Sihelský, ktorý bol úspešným juniorom a tiež pretekárom v kategórii do 23 rokov.

Namiesto stúpaní na slávne kopce ako Col du Tourmalet, Alpe d'Huez či Mont Ventouxsa napokon dostal na Tour iným spôsobom - ako vodič kamióna s tímovou kuchyňou tímu Bora-Hansgrohe.

Život v autobuse

Úlohou Milana Sihelského je starať sa o komfort pretekárov, ktorí v tzv. trucku raňajkujú, večerajú a počas voľných dní aj obedujú.

"Prestieram, pripravujem cyklistom pohodlie a roznášam to, čo kuchár navarí. Potom po strave zbieram riad a pripravujem všetko na ďalší chod," povedal sa Sihelský v rozhovore pre denník Šport.

Z prestížnych pretekov toho s kuchárom príliš veľa nevidia, keďže sa zväčša presúvajú do cieľového mesta etapy.

Úzko spolupracuje aj so slovenským cyklistom Petrom Saganom, pozná teda aj jeho stravovacie návyky.

"Pred etapou najčastejšie raňajkuje ryžu s vajíčkom a na večer si dáva cestoviny, šalát a potom aj nejaké mäso, kuracie alebo hovädzie," prezradil Sihelský, ktorého nedávno kolegovia prekvapili tortou pri príležitosti jeho 40. narodenín.

Podľa neho je výhodou "trucku" to, že cyklisti sú izolovaní od okolia a pri jedle ich nikto nevyrušuje alebo nežiada o autogram.

Radšej by bol mechanikom

Ako je v tíme Bora-Hansgrohe dobrým zvykom, spoločne sa oslavujú aj etapové triumfy. Na tohtoročnej Tour tomu bolo zatiaľ raz, v piatej etape suverénnym spôsobom predčil konkurenciu Peter Sagan. Bujarú oslavu však nemožno čakať.

"Nebolo to nič veľké, len prípitok šampanským, ktoré vozíme so sebou. Po večeri sa išlo hneď spať," pokračoval Sihelský.

Ten nemal šťastie v tom, aby sa ako cyklista presadil v profesionálnom zahraničnom tíme. Dvakrát sa predstavil na pretekoch Okolo Slovenska, v ktorých ho klasifikovali na 70., respektíve 82. mieste.

Po skončení aktívnej kariéry zostal pracovať v oblasti cyklistiky a občas chodieval na preteky v Anglicku ako mechanik. Priznáva, že v tíme Bora-Hansgrohe by si vedel predstaviť aj takúto prácu.

"Asi by som bol radšej v pozícii mechanika, bola by to práca s bicyklami a pretekármi, bol by som priamym účastníkom pretekov. Som však veľmi rád aj za takúto úlohu v tíme, ktorý dnes predstavuje svetovú špičku," vyjadril sa rodák z Banskej Bystrice pre Šport. Zmluvu s nemeckým tímom World Tour má Sihelský podpísanú na tri roky a mal by absolvovať aj španielsku Vueltu.

Samozrejme, ako množstvo slovenských fanúšikov aj on verí, že Peter Sagan dosiahne na tohtoročnej edícii "Starej dámy" ďalšie úspechy.

"Verím, že ešte minimálne jednu či dve etapy vyhrá a privezie zelené tričko do cieľa, aj siedmy raz vo svojej kariére. Vidím, ako to prežíva a robí všetko pre to, aby naplnil svoje predsavzatia na tomto veľkolepom cyklistom podujatí," dodal Sihelský.