Ewan si splnil sen. Sagan bol rád, že pred cieľom nespadol

Slovák obsadil štvrté miesto.

17. júl 2019 o 18:51 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Zahráme si kameň, papier, nožnice. Kto z nás troch vyhrá, bude šprintovať,“ vravel pred štartom jedenástej etapy Mike Teunissen z Jumbo-Visma.

Kto boli jeho dvaja súperi? Wout van Aert a Dylan Groenewegen. Každý z nich už vyhral jeden šprintérsky dojazd. Holanďan len žartoval.

Tím Jumbo-Visma mal plán a urobil všetko pre to, aby etapu vyhral ich šprintér Groenewegen. Záverečné kilometre etapy mali pod kontrolou, na cieľovej rovinke boli prví a Groenewegen do šprintu vyrazil z prvej pozície. V cieli sa však netešil.

Pridal triumf, ktorý mu chýbal

Prvé víťazstvo oslavoval Caleb Ewan. Austrálčan ho zdolal veľmi tesne.

„Štyri razy som bol k tomu blízko a vždy mi kúsok chýbal. Nikdy som nestratil vieru, že sa to podarí,“ hovoril 25-ročný šprintér Lotto-Soudal pre Eurosport.

„Ako malý som sníval o tom, že raz vyhrám etapu na Tour. Neverím, že som to dokázal. Keďže je Francúzsko tak ďaleko od Austrálie, tak som mohol Tour sledovať len v televízii. Teraz sa mi splnil sen.“

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/F7yzhEJM1LA

Ewan sa zaradil medzi cyklistov, ktorí majú etapové víťazstvo na všetkých troch Grand Tour – Gire, Vuelte aj Tour. Týmto úspechom sa môže pochváliť len 19 aktívnych pretekárov.

Medzi šprintérov nezapadá

Nedá sa povedať, že by medzi šprintérmi vyčnieval. Má len 165 centimetrov. Aj vrchári majú vyššiu postavu. V porovnaní so šprintérmi je Ewan aj výrazne chudší. Má len 67 kíl. Šprintéri sú mohutnejší.

V podstate je zázrak, že dokáže s takou postavou nabrať pred cieľom vysokú rýchlosť. V stredu to bolo až 69,8 km/h.

Austrálčan má však zvláštny štýl. Keď šprintuje, hlavu a trup tlačí do hlbokého predklonu. Niekedy sa nosom takmer dotýka predného kolesa.

"Je to aerodynamická šprintová pozícia. Je mnoho skvelých šprintérov, takže si musíte nájsť niečo výnimočné, čo vás odlíši. Ja som to našiel v aerošprinte," hovoril Ewan pre Cycling Weekly.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/9pPJ2kOCjkU

Sagan sa vyhol pádu

Každý zo šiestich šprintov na tohtoročnej Tour sa skončil víťazstvom iného cyklistu, čo je celkom netradičné. Zatiaľ nik nedokázal svoj úspech zopakovať.

Najbližšia rovinatá etapa na Tour bude v utorok 23. júla v Nimes.

Peter Sagan obsadil štvrtú priečku a znova zvýšil náskok v boji o zelený dres. Vedie už o 73 bodov pred Eliou Vivianim. Šprint mu nevyšiel úplne najlepšie, pretože sa rozbiehal príliš zozadu.

„Mal som veľké šťastie, že som nespadol v poslednej zákrute pred cieľom. Potom som sa dosť prepadol a bolo ťažké vrátiť sa dopredu a ešte zašprintovať. Som rád, že môžem pokračovať,“ hovoril Sagan po etape pre belgickú televíziu Sporza.

Žltý dres si udržal Julian Alaphilippe.

Idú do Pyrenejí

V Toulouse sa definitívne uzavrela rovinatejšia polovica tohtoročnej Tour. V nasledujúcich dňoch už čakajú pretekárov prvé pyrenejské priesmyky.

Dvanásta etapa s Col de Peyresourde (1569 m) a Hourquette d´Ancizan (1564 m) ešte nepatrí do kategórii horských. Stúpania už budú riadne dlhé, no etapa by nemala patriť medzi najnáročnejšie a do cieľa v Bagneres de Bigorre sa dostanú pretekári po dlhom zjazde.

Nie je to etapa, v ktorej by mal Sagan bojovať o víťazstvo. Najpravdepodobnejším scenárom je víťazstvo úniku. Favoriti skôr budú šetriť sily na piatkovú časovku.