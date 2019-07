Nigéria zdolala Tunisko gólom z úvodu a na Africkom pohári národov získala bronz

Jediný presný zásah zaznamenal Ighalo.

18. júl 2019 o 0:09 TASR

Africký pohár národov 2019 - o 3. miesto

Tunisko - Nigéria 0:1 (0:1) Gól: 3. Ighalo

KÁHIRA. Futbalisti Nigérie si vybojovali bronzové medaily na Africkom pohári národov v Egypte. V stredajšom súboji o tretie miesto zdolali Tunisko tesne 1:0.

O jediný presný zásah stretnutia sa postaral už v 3. minúte Odion Ighalo. Tridsaťročný útočník dorazil do siete loptu po nešťastnom zákroku brankára Moeza Ben Cherifiu.

Ten síce vyrazil center Jamilua Collinsa, no len do nôh obrancu Yassinea Meriaha, od ktorého sa lopta odrazila pred strelca gólu. Pre Ighala to bol už piaty presný zásah a pred piatkovým finále je najlepší strelec turnaja.

Zápas však nedohral, tesne pred polčasovou prestávkou si natiahol zadný stehenný sval a v druhom dejstve sa už nepredstavil.

Súboj o zlato je na programe v piatok o 21.00 h medzi Senegalom a Alžírskom.