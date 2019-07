Prestaňte dehonestovať Stanleyho pohár, odkázal hráčom americký novinár

Hokejisti robia s trofejou rôzne veci.

18. júl 2019 o 11:52 TASR

NEW YORK. Americký novinár Ken Campbell z The Hockey News vyjadril nesúhlas s hráčmi, ktorí Stanleyho pohár používajú na rôznu formu zábavy. Campbell žiada o väčší rešpekt pre vzácnu trofej.

Naposledy Campbella rozhneval útočník Robbie Fabbri zo St. Louis, ktorý naplnil pohár špagetami a kŕmil z neho svojich psov.

"Hráči tvrdo pracujú, aby vyhrali tento krásny pohár, je to pre nich splnenie celoživotného sna. A potom dovolia svojmu psovi, aby z neho jedol špagety a fašírky? Alebo si myslíte, že je normálne dať do neho svoje dieťa bez plienky, ktoré do neho vykoná potrebu?

Dovolíte koňovi jesť z trofeje, hodiť ho do bazéna? Hej, chlapci! Stanleyho pohár nie je toaleta, ani miska pre psa, ani tanier na jedlo. Takže prestaňte ho takto dehonestovať," napísal Campbell vo svojom článku.

Novinár tiež napísal príspevok na svojom twitteri: "Som si istý, že ďalší hráč zo St. Louis Blues, ktorý dostane Stanley Cup, sa poteší, že psy Robbieho Fabbriho z neho v pondelok jedli špagety a fašírky. Je neuveriteľné, ako NHL umožňuje hráčom zaobchádzať s pohárom."