V tíme nie je demokracia. Každý musí plniť svoju úlohu, vraví Martin Velits

Čo sa deje na na tímovej porade?

18. júl 2019 o 19:08 Miloslav Šebela

ŠKODA SCALA v nadupanej výbave už za 14 990 € >>

BRATISLAVA. Pred štartom sa zavrú do autobusu, zatiahnu na oknách závesy a kujú spolu pikle. Dumajú, ako čo najlepšie zvládnuť nástrahy dlhého dňa a v lepšom prípade ako si pre seba uchmatnúť etapové víťazstvo.

Pred každou etapou majú cyklisti tímovú poradu, kde spriadajú plány.

„Pamätám si, aké to bolo ešte pri mojej prvej Tour s tímom Milram. Taktiky boli v štýle: Áno, vieme, aká ide etapa. Chalani, ideme na to a veľa šťastia! Bolo to viac-menej veľmi jednoduché,“ spomínal šesťnásobný účastník Tour de France Peter Velits.

Niekedy vedia cyklisti dojazd naspamäť

Kedysi si skutočne cyklisti len pozreli na mape kade pôjdu a zaželali si, aby daný deň zvládli čo najlepšie.

Súvisiaci článok Velits: Sagan je svetový úkaz. Akoby ste objavili novú galaxiu Čítajte

To bolo ešte v cyklistickom praveku. V súčasnosti dostávajú cyklisti množstvo informácií. Profil etapy a upozornenie na dôležité miesta, to je len povinné minimum.

„Športoví riaditelia sami dnes strávia oveľa viac času prípravou. Vedia, aké bude počasie, odkiaľ bude fúkať vietor. Cez projektor na plátno premietajú zábery z etapy. Cez google street view ukážu cyklistom, kde sa cesta zužuje, kde je prudká zákruta, takto vyzerá táto križovatka a sem sa odbočuje,“ vysvetľuje Martin Velits.

V tíme Quick-Step napríklad v rokoch, keď na Tour v ich drese šprintoval Mark Cavendish, poznali dokonale záver každej etapy. Sériu zákrut či ich sklon vedeli naspamäť.