SZĽH odmieta úľavy voči Slovanu a vysvetlil proces udeľovania licencií

Slovan sa po konci v KHL prihlásil do Tipsport Ligy.

18. júl 2019 o 18:43 TASR

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vo štvrtkovom stanovisku priblížil proces a podmienky udeľovania licencií na pôsobenie v nasledujúcej sezóne Tipsport Ligy.

Reagoval tak na nepresné informácie, ktoré sa objavili v médiách, o údajných ústupkoch zo strany SZĽH voči klubu HC Slovan Bratislava, o zmenách v smernici o udeľovaní licencii a o podmienkach, ktoré musia kluby splniť na získanie licencie na štart v najvyššej súťaži.

Slovan sa po konci v KHL prihlásil do Tipsport Ligy 2019/2020, no na návrat do nej musí splniť viacero podmienok, medzi nimi najmä vyrovnať svoje dlhy voči bývalým hráčom či realizačnému tímu.

Predstavenstvo spoločnosti Pro-Hokej začiatkom júla neodporučilo Ligovej rade udeliť Slovanu licenciu do TL, no ako informuje v stanovisku SZĽH, keďže Pro-Hokej už nie je riadiaci orgán súťaže, jeho odporúčania k Výkonnému výboru zväzu sú bezpredmetné.

SZĽH ďalej oznámil, že kluby, ktoré žiadajú licencie, nemuseli do konca 30. júna vyrovnať všetky svoje záväzky. Do tohto dňa mali povinnosť zaslať súpis záväzkov, ktoré majú a v prípade, že v správe uviedli, že majú dlhy, do 7. augusta sú povinné informovať riadiaci orgán súťaže o ich plnení.