V Paríži ostať nechce, Barcelona ho nepotrebuje. Najdrahší futbalista sveta trčí v zlatej klietke

Neymarova budúcnosť je viac ako otázna.

18. júl 2019 o 19:44 SITA

BRATISLAVA. Budúcnosť brazílskeho futbalového útočníka Neymara je v súčasnosti viac ako otázna.

Dvadsaťsedemročný technicky mimoriadne zdatný futbalista by po dvoch sezónach v parížskom klube Saint-Germain rád odišiel z francúzskej metropoly, problémom je však vysoká cena, ktorú za transfer musí zaplatiť prípadný záujemca.

Parížsky klub za neho chce viac ako 200 miliónov eur a takú sumu nechce zaplatiť nik. Ako uviedol český portál iDnes.cz, Neymar zostáva akoby uväznený v zlatej klietke, z ktorej ho aktuálne nik nedokáže vyslobodiť.

Otec ho od prestupu do PSG odhováral

Brazílsky futbalista v Paríži nie je spokojný, do letnej prípravy klubu sa zapojil s týždňovým meškaním.

“ Nepotrebujeme hráča,ktorý sa nad nami zmiluje tým, že tu zostane. Keď príde správna ponuka, môže odísť. Zatiaľ však neprišla. Pri tak veľkom prestupe nerozhodujú emócie, ale financie. „ Leonardo, športový manažér PSG

Počas týždňoveho "štrajku" vo vlasti rád odpovedal na otázku, aká je jeho najkrajšia futbalová spomienka: "Keď sme s Barcelonou zdolali Paríž 6:1," poznamenal, čím si úmyselne rypol do svojho súčasného zamestnávateľa.

Vynachválil tiež svojho niekdajšieho spoluhráča Lionela Messiho. "Je to najlepší hrá na svete, nikoho ako on som v kariére nestretol. Spolu sme boli úžasná dvojica," povedal Neymar.

Brazílčan v lete 2017 opustil FC Barcelona, keďže arabskí majitelia parížskeho klubu mu ponúkli štedrý plat a Neymar svoj odchod zdôvodnil novou výzvou či vystúpením z Messiho tieňa.

Od prestupu do Francúzska ho odhováral aj jeho otec, neúspešne. S odstupom času si však uvedomil, že pravda bola inde ako na jeho strane. Za dva roky v PSG má na svojom konte dva francúzske tituly a po jednom triumfe v národnom aj ligovom pohári. Parížania napriek vysokým očakávaniam však nepochodili v Lige majstrov.

Barcelona ho nepotrebuje

Francúzsky klub si Neymara nechce udržať za každú cenu, ale nechce ho len tak pustiť za pár eur. "Nepotrebujeme hráča,ktorý sa nad nami zmiluje tým, že tu zostane.

Keď príde správna ponuka, môže odísť. Zatiaľ však neprišla. Pri tak veľkom prestupe nerozhodujú emócie, ale financie," znie z vedenia PSG od športového manažéra Leonarda.

Prezident francúzskeho futbalového šampióna Nasser Al-Khelaifi pre periodikum El Pais odkázal Brazílčanovi, aby neprovokoval, pretože nemusí dopadnúť najlepšie. Nemá totiž problém s tým, aby Neymar zostal majetkom klubu, trénoval v Paríži a do klubového diania nezasiahol až do konca trvania zmluvy, teda do leta 2022.

Neymar by sa teoreticky mohol vrátiť do FC Barcelona, z ktorého pred dvoma rokmi odišiel. Vedenie katalánskeho veľkoklubu však nechce zaplatiť "obludnú" sumu podobnú tej, ktorú za brazílskeho technika získalo v lete 2022.

Katalánci mali ponúknuť Parížanom na výmenu niekoľko hráčov vrátane Ousmana Dembelého, Philippeho Coutinha či Ivana Rakitiča. Arabskí šejkovia však tieto možnosti zatiaľ zmietli zo stola a hovoria iba o peniazoch. Portál iDnes.cz však upozorňuje:

"Úprimne - ostatní španielsky šampión Neymara úplne nutne nepotrebuje." Najmä keď aktuálne získala Barcelona zakončovateľa Antoina Griezmanna z konkurenčného Atlética Madrid.