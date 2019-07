Nechaj ma vyhrať, zaplatím ti. Predávajú cyklisti víťazstvá?

Úplatky medzi pretekármi už riešil súd.

19. júl 2019 o 8:03 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Hej, Saša, nechaj mi to dnes. Odmením sa ti,“ vraví jeden.

„Prečo by som to asi robil?“

„Veď nie len tak. Koľko chceš?“

„Tristo litrov.“

„Neblázni, čo tak 150?“

„Dobre, ale musím byť aspoň druhý.“

Tento rozhovor je vymyslený. Ale nemusí byť tak ďaleko od pravdy. V roku 2010 na konci slávnej cyklistickej klasiky Liege – Bastogne – Liege bojovali o víťazstvo dvaja súperi. Alexander Vinokurov a Alexander Kolobnev.

Na účet mu poslal tisíce

Makali v úniku, nešetrili sa. Za chrbtom mali ďalších rivalov, ktorí ich mohli každú chvíľu dobehnúť. Dva kilometre pred cieľom Vinokurov pridáva, Kolobnev bojuje.

Lenže je vidno, že má o niečo ľahší prevod. Nohami točí, ale nemá takú rýchlosť.

Medzera, ktorá ho oddeľuje od súpera, sa pomaly zväčšuje. Kazach prichádza do cieľa s rukami nad hlavou. Alexander Vinokurov víťazí na monumentálnej klasike. Opona padá.

Prečo by si nikto myslel, že sa museli títo dvaja dohodnúť? Prečo by nemohol Vinokurov čestne vyhrať?

Mohol. Lenže vyšetrovatelia sa dostali k emailovej komunikácii medzi pretekármi a k ich výpisom z účtov. Kolobnevovi prišli od Vinokurova dve platby. Najskôr 100-tisíc eur v júli 2010, potom 50-tisíc eur v decembri.

Úplatok ani podvod z Liege sa nikdy nepreukázal. „Vždy som požičiaval kamarátom,“ bránil sa Vinokurov. Mohlo to byť aj tak.

Existujú v pelotóne medzi cyklistami dohody?

Pinot prešprintoval Alaphilippa

Keď v ôsmej etape na tohtoročnej Tour de France vyrazili do úniku Julian Alaphilippe s Thibaultom Pinotom vymenili si pár slov. Obom išlo o veľa.

Alaphilippe mal príležitosť vrátiť sa na prvú priečku a získať žltý dres, Pinot zas potreboval získať náskok na súperov. V cieli šprintovali o druhé miesto a k tomu aj o bonusové sekundy. Prekvapilo vyhral Pinot.

Alaphilippe akoby ani nemal záujem a tesne pred cieľom prestane šliapať, Pinot ho ľahko predbehne.

Pritom Alaphilippe už vyhral aj šprintérske dojazdy. Ak by išli obaja naplno, bol by jasným favoritom.

Pinot získal vďaka druhej priečke o dve bonusové sekundy v celkovom hodnotení viac. Je to kozmetický rozdiel, ale Alaphilippovi by zrejme boli na nič. Dohodli sa medzi sebou cyklisti, že mladší prepustí staršiemu druhé miesto?

Dohoda na Tour? To asi ťažko, vraví Velits

„Ak je medzi pretekármi chémia a rozumejú si, stačí im slovo, dve a veľmi rýchlo vedia, či budú spolupracovať,“ vysvetľuje bývalý profesionálny cyklista Martin Velits.

„Podľa mňa im bolo jedno, či je Pinot druhý alebo tretí. Videl som to ako prirodzený vývoj. Zložilo sa to podľa toho, kto mal aké ciele. Ak by obaja bojovali o víťazstvo v etape, vyzeral by ten šprint inak. Pred cieľom by taktizovali, a potom by išli obaja na sto percent.“

Etapy na Tour sú podľa Velitsa tak prestížnou trofejou, že si nevie predstaviť, že by nejaký cyklista vymenil možné víťazstvo za peniaze. Prémia za víťazstvo v etape je pre cyklistov skôr kozmetická. Víťaz etapy získa prémiu 11-tisíc eur.

„Počas Tour by sa asi veľmi ťažko dohadovali: Ok, potiahnem ti a nechám ťa vyhrať. To asi veľmi ťažko,“ myslí si.

„V minulosti sa možno stalo, povedzme za éry Lanca Armstronga. Keď mal už tri etapové víťazstvá a niekto s ním spolupracoval, tak mu mohol džentlmensky nechať víťazstvo. Pre neho už bolo jedno, či bude mať štvrté. Ale v dnešnej dobe pri tom, ako to je vyrovnané, a ako vyzerajú dojazdy etáp, je veľmi malá pravdepodobnosť, že medzi cyklistami vznikajú dohody,“ dodáva Martin Velits.

Froome ponúkol Quintanu, že ho nechá vyhrať

Tour de France je bojiskom, kde sa nič nedáva len tak zadarmo. Ale džentlmenské prepustenie víťazstva až takým nezvyčajným nie je.

Keď v roku 2013 v etape na Mt. Ventoux ušiel Chris Froome súperom, dokázal sa jeho zadného kolesa držať len nováčik na Tour Nairo Quintana.

Etapu vyhral Froome so slušným náskokom. Ušiel všetkým súperom. Kolumbíjčana vtedy nevnímal ako vážnu hrozbu a ponúkol mu etapové víťazstvo. Teda aspoň tak to tvrdil Quintana.

"Mylel si, že som na tom lepšie ako to, skutočne bolo. A povedal, že ma nechá vyhrať etapu, keď mu pomôžem získať, čo najväčší náskok pred Contadorom," hovoril Quintana v cieli.

Táto dohoda bola reálna. Úspešnejší a silnejší pretekár ponúkol rivalovi etapový vavrín výmenou za to, že mu pomôže. Získať mali obaja. Froome by mal väčší náskok v celkovom poradí.

Quintana však Froomove tempo neudržal a skončil druhý.