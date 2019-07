Útok na titul otvorene ohlásil iba Slovan, cez víkend sa začína nový ročník Fortuna ligy

Ambíciou väčšiny je prebojovať sa do elitnej polovice.

19. júl 2019 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. Víkendovými zápasmi úvodného kola sa začne 27. ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2019/2020. Ligová súťaž sa bude hrať v rovnakom formáte ako v uplynulej sezóne.

Tucet účastníkov rovnako ako v sezóne 2018/2019 odohrá najprv 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa každý stretne s každým raz doma a raz vonku.

Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov.

Program stretnutí 1. kola nového ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2019/2020 Sobota 20. júla: MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina (18.00)

FK Senica - AS Trenčín (19.00)

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠK Slovan Bratislava (20.00) Nedeľa 21. júla: MFK Ružomberok - FC Nitra (19.00)

FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď (19.00)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC DAC 1904 Dunajská Streda (19.00)

Dovedna teda každé mužstvo absolvuje 32 stretnutí.

Všetky body získané v základnej časti si tímy prenesú aj do nadstavby. Tento model v sebe zahŕňa aj divácky atraktívne baráže.

Posledný klub v konečnej tabuľke z najvyššej slovenskej súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na predposlednom 11. mieste bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v dvojzápasovej baráži (doma, vonku) s druhým tímom II. ligy, ak tento klub splní všetky licenčné kritériá pre pôsobenie v najvyššej súťaži.

Ak domácu pohárovú súťaž Slovnaft Cup vyhrá jedno z prvých troch mužstiev konečnej ligovej tabuľky, bude sa hrať aj play-off o poslednú miestenku do predkola Európskej ligy. V semifinále by sa stretol štvrtý so siedmym a piaty so šiestym po nadstavbovej časti, víťazi by proti sebe nastúpili vo finále. Hralo by sa na jeden zápas, vždy na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke. Vďaka tomuto play-off sa bude v spodnej časti nadstavby bojovať nielen o záchranu, ale aj o možný štart v európskej súťaži.

Slovan chce obhájiť titul

Majstrovskú trofej z uplynulého ročníka obhajuje ŠK Slovan Bratislava. Mužstvo z Tehelného poľa v doterajšej histórii získalo dovedna deväť ligových prvenstiev a vedenie klubu sa netají tým, že v aktuálnej edícii túži pridať jubilejnú desiatu.

"Čo sa týka cieľov na túto sezónu, tým hlavným je obhajoba majstrovského titulu. Radi by sme na Slovensku vytvorili niečo podobné, čo sa v okolitých krajinách podarilo ukrajinskému Šachtaru Doneck, ktorý viackrát po sebe vyhral domácu súťaž.

Chceli by sme po tomto vzore niekoľkokrát obhájiť majstrovský titul. Radi by sme zabojovali o čo najlepší výsledok aj v Slovenskom pohári. Verím, že bude lepší ako v minulom ročníku, keď sme sa nešťastne sami vyradili," uviedol generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. na minulotýždňovej tlačovej konferencii.

Žilina túži po pohárovej Európe

V ostatných kluboch otvorene nehovoria o majstrovských ambíciách. Vicešampión z Dunajskej Stredy si stanovil cieľ zopakovať vlaňajší ročník a naďalej rozvíjať talentovanú mládež vo vlastnej akadémii.

"V minulej sezóne sme strelili najviac gólov v histórii klubu, získali sme najviac bodov. Prekonali sme klubové rekordy a očakávame, že v novej sezóne pôjdeme ešte ďalej. Nechceme rozprávať o našich cieľoch, ale pokiaľ sa nám toto podarí, uvidíme, na čo to napokon bude stačiť," poznamenal športový riaditeľ DAC Jan Van Daele.

Ambíciou väčšiny účastníkov je prebojovať sa do elitnej polovice. V tíme 7-násobného ligového majstra MŠK Žilina nechcú skončiť opäť bez miestenky v pohárovej Európe.

"Prvá šestka je pre nás nosná, od toho sa budú odvíjať ďalšie ciele. Určite by sme boli neradi, keby sme po tejto sezóne boli opäť bez Európy. Pre celý klub, región, hráčov i verejnosť je to určitý impulz, ocenenie práce. Nechceme, aby nám to utieklo pomedzi prsty," vyhlásil na predsezónnej tlačovej konferencii športový manažér Karol Belaník.

Pohronie má v pláne ostať v najvyššej súťaži

Víťaz minulosezónnej edície Slovnaft Cupu a šampión z predminulej sezóny, FC Spartak Trnava, si nekladie vysoké ciele. Chce však hrať v skupine o titul a stabilizovať hráčsky káder.

"V tejto sezóne máme základný cieľ - vybojovať si účasť v prvej šestke. Všetko ostatné bude bonus. Vysoké méty si nekladieme. Vieme, že ani konkurenti nespia. Kým oni štartovali z čiary, my obrazne povedané až desať metrov za ňou," uviedol športový riaditeľ Spartaka Andrej Kostolanský.

Premiérovo sa medzi slovenskou elitou predstaví FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.

"Máme hlavný cieľ, a to je záchrana vo Fortuna lige. Chceme baviť futbalom fanúšikov zo Žiaru nad Hronom i širšieho okolia. Taktiež chceme priniesť pozitívnu kultúru na náš futbalový štadión. Nechceme bojovať voči žiadnemu klubu. Naopak, každého tu vítame ako nášho športového súpera," skonštatoval PR manažér klubu Martin Baláž.