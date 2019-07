Je v lete vhodná káva či zmrzlina? Riziká prináša aj grilovanie

V lete sa netreba obávať sacharidov.

19. júl 2019 o 15:03 Juraj Berzedi

Ako sa majú stravovať vrcholoví či amatérski športovci?

Čo nesmie chýbať v jedálnom lístku ľudí, ktorí chcú schudnúť alebo pribrať?

Denník SME prináša seriál článkov o zdravej výžive.

V treťom dieli špecialista na výživu MARTIN ČUPKA radí, ako by sa mali ľudia stravovať počas letných horúčav. Prečo nestačí piť len čistú vodu, ktoré potraviny sú v lete najvhodnejšie, ktoré treba vylúčiť a aké účinky má pivo či horúca polievka.

Mgr. Martin Čupka Špecialista na športovú výživu, diplomovaný lektor a školiteľ na kurzoch pre výživových poradcov. Spoluautor dvoch knižných bestsellerov. Pomáha so životosprávou známym slovenským športovcom.

V čom sú najväčšie nástrahy, keď človek športuje v letných horúčavách? Na čo si musí dávať najväčší pozor?

Celé sa to točí okolo pitného režimu. Zdôraznil by som, že čistá voda nestačí ako náhrada stratených tekutín, najmä pre športovca. Pot nie je len voda. Najviac stratové sú minerály ako sodík, draslík a magnézium. Keď sa veľa potím a pijem len vodu, dramaticky sa zníži koncentrácia sodíka v tele. Prenos nervových vzruchov je vtedy pomalší a svaly nepracujú, ako by sme chceli.

Čo odporúčate piť v lete okrem čistej vody? A v akom pomere?