Alaphilippe: Vôbec som nečakal, že vyhrám. Prekonal som sa

Časovka mala byť silnou zbraňou Thomasa.

19. júl 2019 o 18:58 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Žltý dres je ako droga alebo svätá relikvia. Pretekárovi vie dodať sily. Ten dokáže dosiahnuť oveľa viac ako v bežný deň.

Julian Alaphilippe nie je výnimočným časovkárom. Lenže dve víťazstvá v tejto disciplíne vybojoval. Obe na kratších vzdialenostiach.

Na Tour de France v tej najväčšej konkurencii to vyzeralo ako nemožné.

Náskok ešte zvýšil

Alaphilippe prekvapil všetkých. V časovke vyhral s náskokom 15 sekúnd a zvýšil náskok v celkovom hodnotení pred najväčším favoritom Geraintom Thomasom na minútu a 26 sekúnd.

„Tak toto je neuveriteľné. Vedel som, že na tejto trase môžem dosiahnuť dobrý výsledok, ale určite som nečakal, že by som mohol vyhrať.V druhej polovici som sa však prekonal. Dal som do toho všetky sily. Dokonca som do vysielačky poćul ako športoví riaditelia v aute plakali,“ hovoril pre Eurosport nečakaný víťaz.

Francúzski fanúšikovia sú vo vytržení. Alaphilippe je v žltom drese už deväť dní a je najväčším prekvapením Tour.

Zaujímavé bude sledovať, či udrží žltý dres aj po víkende. Sám počas voľného dňa zavrhol možnosť, že by mohol prvú priečku udržať až do Parížia. Vraj to je utópia. „Každý deň v žltom však bude pre mňa bonusom,“ vravel.

Sagan bavil ľudí

Peter Sagan obsadil časom 38:33 min. 72. priečku. Pobavil však fanúšikov, keď v najprudšom stúpaní zdvihol predné koleso a ešte im pri tom zamával. V bodovacej súťaži sa nič nezmenilo. Slovenský cyklista vedie naďalej s náskokom 86 bodov.

Obrovskú smolu mal Wout van Aert, ktorý na medzičasoch viedol, ale pred cieľom v pravotočivej zákrute zavadil o bariéry. Po vážnom páde ho odviezla sanitka a Belgičan na Tour skončil.

Cez víkend už pôjde do tuhého. Oba dni čakajú pretekárov na Tour riadne dlhé a strmé stúpania. Dôležité je, že obe etapy majú cieľ v stúpaní a môžu priniesť výrazné zmeny v celkovom poradí.

Sobotňajšia etapa je kratšia. Má len 117 km a cieľ je na slávnom priesmyku Col du Tourmalet (2115 m).

Napínavejšia by však mala byť tá nedeľňajšia. Napohľad nevyzerá tak hrozivo, no cyklistov čakajú tri stúpania prvej kategórie a cieľové Prat d´Albis (1205) je 12 kilometrov dlhé.