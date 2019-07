Sabbattini je po druhom kole turnaja The Open v tretej desiatke

Tiger Woods neprešiel cutom.

19. júl 2019 o 22:37 SITA

PORTRUSH. Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini figuruje po piatkovom druhom kole záverečného major turnaja sezóny na delenej 25. pozícii.

Rodák z juhoafrického Durbanu zopakoval na ihrisku v sevoírskom klube Royal Portrush štvrtkový výkon, keď potreboval na absolvovanie osemnástich jamiek 70 rán a v celkovom súčte svieti pri jeho mene skóre -2.

Sabbatini sa objavil aj v najlepšej desiatke

Na líderskej pozícii 148. ročníka The Open Championship (dotácia 10,75 milióna amerických dolárov) figurujú v polovici podujatia dvaja golfisti - Američan J. B. Holmes a Ír Shane Lowry s bilanciou -8.

Štyridsaťtriročný Sabbatini dosiahol v piatok dvakrát birdie a po pätnástich odohraných jamkách sa posunul na chvíľu do najlepšej desiatky poradia.

Potom však zopakoval štvrtkové zaváhanie na "šestnástke" a po jedinom bogey dňa mierne klesol. O 25. pozíciu sa slovenský reprezentant delí so šiestimi hráčmi, medzi ktorými je napr. Juhoafričan Ernie Els.

Na prvom mieste sa počas druhého kola striedali Holmes s Lowrym. Írsky golfista mal spočiatku navrch, pretože na úvodných desiatich jamkách nazbieral až šesť birdie a so skóre -10 viedol o dve rany.

V závere dňa sa však nevyhol chybám a po dvoch bogey sa zosunul na úroveň Američana.

Woods zbabral prvé kolo

"Počas uplynulých týždňov som sa sústredil na tréning a hral som veľmi dobre. Cítil som, že forma prichádza, hoci výsledky tomu nenasvedčovali. Mal som vynikajúce odpaly a kvalitné putty.

Z prvého miesta teda nie som prekvapený, pretože som predvádzal dobrú hru," zhodnotil pre pgatour.com 37-ročný Holmes, ktorý trónil na prvom mieste aj po štvrtkovom programe.

Ak by Holmes zostal na vedúcej pozícii až do záveru turnaja, aj štvrtý major sezóny by mal amerického víťaza. Papierové predpoklady hovorili, že medzi favoritov by mohol patriť jeho krajan Tiger Woods, ale po zbabranom prvom kole si výrazne nepolepšil a neprešiel cutom.

Rovnako nepochodil ani ďalší Američan Phil Mickelson alebo Angličan Ian Poulter. Naopak, po nevydarenom štvrtku sa výkonnostne zdvihli vlaňajší víťaz Talian Francesco Molinari aj miláčik domácich fanúšikov Rory McIlroy. Druhému menovanému však o jednu ranu ušiel cut.