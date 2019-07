Wimbledonský hriešnik Tomic neuspel s odvolaním, nedostane odmenu

Tomic nepodal výkon zodpovedajúci profesionálnym štandardnom.

20. júl 2019 o 15:04 SITA

BRATISLAVA. Grandslamová rada od vlaňajška trestá tenistov, ktorí nastúpia na zápasy turnajov "veľkej štvorky" len preto, aby získali finančnú odmenu garantovanú za účasť v prvom kole.

Ak rada zistí, že hráči nepodali výkon zodpovedajúci profesionálnym štandardnom, pripraví ich o možnosť získať prize money. Na Roland Garros prišla o odmenu Američanka s gruzínskymi koreňmi Anna Tatišviliová, na Wimbledone Austrálčan Bernard Tomic. Obaja sa proti rozhodnutiu odvolali, no s odlišným výsledkom.

Tatišviliová vraj podala profesionálny výkon

Súvisiaci článok Federer ovládol štatistiky, ale trofej má v rukách Djokovič Čítajte

Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Tbilisi neuspela v prvom kole na parížskej antuke, keď podľahla 29. nasadenej Grékyni Marii Sakkariovej hladko 0:6, 1:6.

Grandslamová rada pôvodne usúdila, že Tatišviliová si nezaslúži odmenu v hodnote 46-tisíc eur, ale po preskúmaní záznamu zápasu usúdila, že bývalá 50. hráčka svetového rebríčka podala od prvej do poslednej loptičky profesionálny výkon.

Pod výsledok sa však podpísalo to, že odohrala prvý turnaj od októbra 2017 a predtým musela absolvovať viaceré operácie členka.

Tomicov argument neuspel

Naopak, v prípade Tomica nebola rada zhovievavá, pretože jeho nasadenie v zápase wimbledonskej dvojhry proti Francúzovi Tsongovi bolo minimálne.

Za 58 minút prehral 2:6, 1:6, 4:6, za čo si následne vypočul kritiku od odborníkov aj širšej tenisovej verejnosti. Rodák zo Štuttgartu sa síce v odvolaní sťažoval, že mu pred zápasom bolo nevoľno, ale tento argument neuspel.

"Vzhľadom na jeho minulosť a prehrešky aj mimo grandslamových turnajov nevidíme veľký dôvod na úpravu nášho pôvodného rozhodnutia. Ak by sa Bernard v minulosti vyhol problémom, potom by sme mohli uvažovať o tom, že by sa jeho správanie mohlo zmeniť," cituje riaditeľa rady Billa Babcocka denník New York Times.

Tomica časť odmeny nezaujíma

Súvisiaci článok Slovák trénuje tenisový talent: Slovenky sa uspokojili, Češky pracujú Čítajte

Dvadsaťšesťročný Austrálčan má stále šancu, že uvidí 25 % z odmeny vo výške takmer 50-tisíc eur. Na nasledujúcich ôsmich grandslamových podujatiach však nesmie porušiť pravidlá.

"Som skeptický, že sa jeho správanie na kurte zmení. Prajem mu však veľa šťastia a verím, že budem príjemne prekvapený zo zmeny jeho vystupovania na dvorci," doplnil Babcock.

Tomic na jeho slová reagoval pre New York Times takto: "Nestarám sa o tých 25 percent. Jediné, čo ma zaujíma je to, aby sa v prospech hráčov robili čo najlepšie možné rozhodnutia," uviedol známy tenisový búrlivák.