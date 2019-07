Žilina hladko zdolala Michalovce, Slovan si poradil s nováčikom

Hlasy po zápase

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Do zápasu sme vstúpili aktívne, mali sme sľubnú šancu, ale súper nás potrestal z efektivity. Polčasový rozdiel troch gólov bol pre nás krutý, ale futbal sa hrá na góly. Keby sme skórovali na 1:3, možno by sme sa vrátili do zápasu. Súper si náskok ustrážil. Mňa teší, že sme sa dostali do šancí, musíme však zlepšiť efektivitu. Máme svoje problémy a verím, že sa postupne začnú riešiť."

Jaroslav Kentoš, tréner MŠK Žilina: "Sme veľmi radi za víťazný vstup do sezóny. V zápase sme mali pasáže, keď sme boli silní na lopte aj nebezpeční v ofenzíve. Chlapcov musím pochváliť aj za prácu bez lopty. Ukázali dobrú mentalitu, ale máme priestor na zlepšovanie. Sme radi za víťazstvo, máme na čo nadviazať a verím tomu, že sa budeme zlepšovať."