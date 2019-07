Slováci v prípravnom zápase zdolali Kosovo, Jones zaznamenal 32 bodov

Slovenskí basketbalisti zvíťazili v Bratislave v sobotňajšom prípravnom stretnutí nad Kosovom 85:79.

20. júl 2019 o 20:30 TASR

Basketbal - prípravný zápas - muži

Slovensko - Kosovo 85:79 (46:35) Zostava a body SR: Jones 32, Brodziansky 21, Juríček 7, Krajčovič a Musil 0 (Baťka 12, Hlivák 6, Ihring 5, Körner 2, Abrhám 0) - Najviac bodov Kosovo: Beriša 30, Myles 14, Azemi a Morina po 8 TH: 18/17 - 16/10, fauly: 20 - 25, trojky: 8 - 13 Rozhodovali: Ženiš, Margala, Turčin (všetci SR), 150 divákov

BRATISLAVA. Slovenskí basketbalisti zvíťazili v Bratislave v sobotňajšom prípravnom stretnutí nad Kosovom 85:79. Zverenci trénera Žana Tabaka sa v rámci prípravy na predkvalifikáciu majstrovstiev Európy 2021 stretnú s rovnakým súperom aj v nedeľu 21. júla o 18.00 h.

Prvá štvrtina priniesla tvrdý basketbal s veľkým nasadením na oboch stranách. Tímy sa striedali v tesných vedeniach, ako dôležitá sa ukázala deväťbodová šnúra slovenského výberu. Spolu s efektívnym Jonesom vyhrávali Slováci po desiatich minútach 23:16.

Druhá perióda bola rozkúskovaná, čo viac vyhovovalo Kosovu. V jednej chvíli sa dotiahli hostia na rozdiel jediného koša, na to však domáci odpovedali desiatimi bodmi v rade. To sa odzrkadlilo aj na polčasovom skóre, ktoré bolo 46:35 v slovenský prospech.

Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu, Slováci si dokázali kontrolovať dvojciferné vedenie. Pomáhala im k tomu aj efektivita Brodzianskeho. Lenže v koncovke Kosovo zaznamenalo šnúru 7:0, ktorou sa vrátilo do zápasu.

Pred štvrtou štvrtinou viedol domáci výber už len o dva body - 63:61. Hostia na malý moment vyhrávali, ale potom opäť zabrali zverenci trénera Žana Tabaka. Koncovka priniesla drámu, Slováci si už však nenechali vziať tretiu výhru v príprave.

Hlasy po zápase

Žan Tabak, tréner Slovenska: "Čo sa mi najviac páčilo na zápase, bolo to, že sme boli v kríze a ukázali sme charakter, keď sme sa vrátili späť. Hrali sme proti silnému tímu, ktorý však trénuje menej ako my. Myslím si, že keď veci nejdú podľa nás, tak robíme priveľké množstvo chýb. Priveľa improvizujeme, ja nemám vôbec rád improvizáciu. Treba robiť v útoku a v obrane to, čo máme robiť."

Michal Baťka, pivot Slovenska: "Myslím si, že sme sa pripravovali veľmi poctivo celý týždeň, tvrdo sme trénovali. Vyhýbali sa nám zranenia, naskočili sme dvaja chalani späť. Škoda, že sa nám zatiaľ nevrátil Mrviš. Verím, že sa vráti, aby nás bolo ešte viac. Som rád, že sme to otočili, aj keď sme na konci prehrávali o zopár bodov. Myslím si, že sme ukázali charakter a za každú cenu sme bojovali o víťazstvo. Aj keď to je príprava, tak máme 3 - 0, ale lepšie sa bude trénovať a hrať v ďalších zápasoch."

Mário Ihring, rozohrávač Slovenska: "Hrali agresívne, my sme dobre odpovedali v prvom polčase, spravili sme si náskok 10 bodov. Potom sme mali hluchých päť minút, kde sa vrátili do stretnutia a viedli o šesť bodov. Každopádne, vrátili sme sa aj my, spravili sme si drobné vedenie a už sme to dotiahli do úspešného konca."