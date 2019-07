Slovan inkasoval a nastala panika. Fanúšikovia majú právo na hnev

Jeden zápas veľké zlyhanie neodčiní.

21. júl 2019 o 11:32 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy víťazstvom 3:1 na ihrisku FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Výkonom však opäť nepresvedčili.

S nováčikom najvyššej futbalovej súťaže sa trápili až do konca zápasu. V 85. minúte slovanisti vyhrávali len o gól. A strachovali sa o výsledok.

Proti tímu, ktorý má rozpočet na úrovni sedemstotisíc eur, čo je približne ročný plat hráča Slovana Andraža Šporara.

Slovinský útočník strelil dva góly, z toho jeden z penalty. Pred pár dňami práve jeho zahodená jedenástka v rozstrele proti FK Sutjeska Nikšić znamenala definitívne vypadnutie Slovana z 1. predkola Ligy majstrov.

„Zažili sme náročné tri dni. Nebolo to ľahké pre nás, ani pre fanúšikov. Víťazstvo proti Pohroniu bolo nevyhnutné,“ priznal Šporar po zápase.

Fanúšikovia majú právo na hnev

Dočasný tréner Slovana Vladimir Radenkovič urobil päť zmien v zostave v porovnaní so stredajším výbuchom na ihrisku čiernohorského majstra.

Na pravý kraj obrany posunul stopéra Bajriča, do stredu namiesto neho prišiel Abena. Na poste defenzívneho stredopoliara nastúpil po dlhšej dobe Nono.

„Jeden zápas zlyhanie v Čiernej Hore určite neodčiní. Víťazstvo nám však určite pomôže, je dôležité predovšetkým po psychologickej stránke,“ uviedol pre Nono pre skslovan.com.

„Ďakujeme fanúšikom, že prišli na zápas a povzbudzovali nás. Vieme, že sú nahnevaní, majú na to právo,“ dodal.

Do útoku sa k Šporarovi posunul aj rýchlonohý Čavrič, ktorý ku gólu pridal aj asistenciu a práve po faule naňho premenil Šporar penaltu. Do zápasu opäť nezasiahol talentovaný Strelec.

„Po zlyhaní v Čiernej Hore sa nachádzame v zložitej situácii. Bolo náročné urobiť krok dopredu a pripraviť mužstvo na zápas,“ reagoval Radenkovič na tlačovej konferencii.

Slovan inkasoval a nastala panika

Do pozície dočasného hlavného trénera sa dostal po odvolaní Martina Ševelu. Žiadna badateľná zmena herného prejavu sa nekonala. Slovanisti hrali viackrát nezodpovedne a sebecky.

„Hodinu hry sme boli lepší, ale potom prišiel zlý okamih. Inkasovali sme a nastala mierna panika,“ naznačil Radenkovič.

“ Po strelenom góle sme si začali viac veriť. A na Slovane bol vidieť určitý nedostatok sebadisciplíny. „ Milan Nemec, tréner FK Pohronie

Ešte v 85. minúte viedol Slovan o gól. Slovenský majster, ktorý mal v zostave reprezentantov Slovinska, Bulharska či Maďarska sa obával o výsledok proti hráčom, z ktorých väčšina nemala s najvyššou súťažou žiadne skúsenosti.

„Po strelenom góle sme si začali viac veriť. A na Slovane bol vidieť určitý nedostatok sebadisciplíny,“ uviedol tréner Pohronia Milan Nemec.

„Slovan v lige momentálne nemá konkurenciu. Napriek tomu sme zistili, že s nimi môžeme hrať. Mali sme viaceré šance,“ dodal Patrik Abrahám, strelec premiérového gólu Pohronia v najvyššej súťaži.

Pre nováčika to bola veľká škola

Nováčik predviedol sympatický výkon. Opäť sa ukázalo, že bojovnosťou a srdcom sa aj slabší tím dokáže vzoprieť silnejšiemu.

„Bola to pre nás veľká škola. Je to určite o dvadsať úrovní vyššie než to, na čo sme boli zvyknutí z minulej sezóny v druhej lige,“ priznal kapitán Pohronia Lukáš Pellegríni.

Mužstvo s najnižším rozpočtom vo Fortuna lige pred začiatkom sezóny mnohí odpisovali. Hovorilo sa, že v lige bude len do počtu.

„Na prvý zápas vo Fortuna lige môžeme byť hrdí. Mali sme dobré pasáže, na ktoré chceme nadviazať. Verím, že sa môžeme porovnávať s ostatnými tímami,“ myslí si tréner Nemec.