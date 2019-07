Van Aert prehovoril z nemocnice. Bola to moja chyba, ale zábrany by sa mali zmeniť, vraví

Cyklistovi zábradlie prepichlo nohu.

21. júl 2019 o 15:41 Jakub Benko

BRATISLAVA. Belgičan Wout van Aert skončil na Tour de France predčasne. Počas individuálnej časovky v 13. etape tohtoročnej edície bol nútený odstúpiť.

V poslednom kilometri sa mu stala osudnou zákruta, v ktorej sa zachytil o zábradlie a skončil na zemi.

Vtedy ešte netušil, aké vážne je jeho zranenie. Teraz prehovoril z nemocnice, v ktorej podstúpil operáciu.

Člen tímu zakrýval prepichnuté stehno

,,Počas časovky som sa necítil úplne najlepšie, nemal som dobré nohy. Dostal som cez vysielačku informáciu, že jazdec, ktorý ide za mnou, má lepší čas. Preto som viac zabral a chcel som zrýchliť.

Vedel som o tom, že pred koncom je ostrá zákruta, v ktorej je možné nabrať nejaké sekundy," opisuje van Aert svoje pôsobenie v časovke.

Belgičan si nesprávne vymeral cestu a skončil v zábradlí. ,,Ani neviem, ako a o čo som sa zachytil, bolo to veľmi rýchle. Potom si len pamätám, že som ležal na zemi. Chcel som hneď naskočiť naspäť na bicykel, ale vtedy prišla bolesť."

K jazdcovi tímu Jumbo-Visma pribehol člen jeho stajne a ihneď ho zakrýval transparentmi. ,,Povedal mi, aby som sa nepozeral na svoju nohu. Keď prišiel doktor, začal sa ma pýtať, či sa viem pohnúť. Vtedy som vedel, že niečo musí byť veľmi zle," vysvetľuje.

Zábradlia by sa mohli vylepšiť

V nemocnici ihneď postúpil vyšetrenia, ktoré našťastie nepotvrdili zlomeninu nohy. ,,Bolo to veľmi rýchle, večer som sa už prebral na nemocničnej izbe. Momentálne mám v sebe veľa liekov proti bolesti, čiže sa necítim až tak zle," opisuje Van Aert pár dní po páde.

Belgičan dokázal zvíťaziť v 10. etape Tour de France 2019 a chcel dosiahnuť viac. Nešťastný pád mu však zmaril všetky plány. ,,Je to obrovské sklamanie. Áno, dosiahli sme v prvých dvoch týždňoch nejaké úspechy, ale chcel som dôjsť až do Paríža, a to sa už neudeje."

Momentálne nie je isté, ako dlho bude trvať jeho liečba. ,,Bola to moja chyba, pokazil som to. Avšak následky, ktoré ten pád má, sú také veľké aj kvôli zábradliu, do ktorého som narazil," myslí si cyklista.

,,Mali by sme sa pozrieť na to, ako sú tie ploty postavené a porozmýšľať, či sa nedajú vylepšiť. Možno bol plot zle pripevnený, neviem. Mohlo by sa to robiť bezpečnejšie," doplnil Van Aert.