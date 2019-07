Sme realisti, neprišli sme vyhrať celú Tour, vraví Alaphilippov šéf

Favoritov delí po dvoch týždňoch 134 sekúnd.

21. júl 2019

BRATISLAVA. Rozdiely medzi pretekármi sa na trojtýždňových pretekoch vždy zväčšujú. Otvárajú sa ako nožnice. Najskôr sú to len sekundy, postupne to rastie do minút a desiatok minút.

Tohtoročná Tour de France je zatiaľ výnimočná tým, že medzi favoritmi v prvej desiatke sa rozdiely stierajú.

V piatok po časovke bol rozdiel medzi najlepšími šiestimi cyklistami 3:04 minúty. V nedeľu to bolo už len 2:14 minúty. Rozdiel medzi druhým a šiestym miestom sú až smiešne nízke – 39 sekúnd.

Sily sa vyrovnávajú. Záverečný týždeň Tour de France môže byť veľmi napínavý.

"Je tu päť až šesť cyklistov, ktorí môžu vyhrať Tour," odhaduje Egan Bernal.

Najviac síl má Pinot

Pyrenejské etapy ukázali, že z favoritov má najviac síl Thibaut Pinot. Po oba dni svojim najväčším súperom ušiel. V sobotu vyhral, v nedeľu bol druhý. Momentálne nemá v kopcoch rovného súpera.

Napríklad na Gerainta Thomasa za dva dní získal minútu a 41 sekúnd. To je o sekundu viac, ako stratil v nešťastnej desiatej etape, kde vietor rozdelil pelotón.

Bez tejto straty by mal Pinot žltý dres na dosah. Lenže na Tour „ak by“ neplatí a tak je Pinot v celkovom poradí štvrtý.

"V Albi sme dostali facku, ale v tíme mi všetci dôverujú. Nechcel som odísť z Tour bez toho, aby som vyhral etapu a to sa našťastie v sobotu naplnilo. Poháňal ma aj hnev z desiatej etapy," vravel Pinot po víťazstve na Tourmalete pre Letour.fr.

"V nedeľu som získal čas na všetkých, a to je hlavné. Ďalším cieľom je pódium v Paríži. Urobím pre to všetko. Pred nami je dosť náročných etáp."

Pinot však priznal, že v nedeľu to bol jeho deň aj preto, že mu vyhovuje chladnejšie a daždivé počasie.

Je to aj mentálny boj

Pred ním sú v poradí Holanďan Kruijswijk, vlaňajší obhajca Geraint Thomas a nečakaný líder Julian Alaphilippe.

Vlaňajší obhajca Geraint Thomas je stále druhý. V nedeľu mierne znížil stratu na žltý dres, ale chcel získať viac. Problémom bolo, že v záverečných kilometroch bol pred ním tímový kolega Egan Bernal. Ak by teda zo skupiny favoritov vyštartoval, mohol ich potiahnuť za Bernalom. Čo nie je veľmi kolegiálne, preto sa rozhodol čakať.

„Z hľadiska taktiky bol záver náročný, pretože som chcel zaútočiť, cítil som sa dobre, ale nemohol som naháňať Egana so súpermi na mojom kolese,“ vravel pre cyclingnews Thomas, ktorý bol v nedeľu siedmy.

„Teraz je to taká psychologická hra. Každý je na tom dobre, hoci sú všetci unavení."

Na výbornom šiestom mieste je Saganov tímový kolega Emanuel Buchmann.

"Toto sú najlepšie nohy, aké som mal za celú kariéru," vravel v cieli Nemec. "Pinot bol však príliš silný pre každého z nás."

V každej etape prekvapí

Lenže nad všetkými týmito výbornými cyklistami sa stále drží na prvej priečke Julian Alaphilippe. Každou ďalšou etapou ukazuje, že je v ňom oveľa viac.

Nie je len výborným klasikárom a má na viac, ako vyhrať týždňové etapové preteky.

Francúzom navyše dáva nádej. Najslávnejšie preteky sveta nevyhral domáci jazdec už 34 rokov.