Ak Alaphilippe vyhrá Tour, bude jedným z najväčších v histórii

Francúz je v žltom už 11 dní. Môže vyhrať celú Tour de France?

22. júl 2019 o 15:27 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Výborne zvládol tri horské etapy, vyhral časovku aj klasikársku etapu. Navyše jazdí srdcom, čo vždy fanúšikovia oceňovali.

Julian Alaphilippe je najväčším prekvapením tohtoročnej Tour de France. Časť jeho úspechov sa čakala. Prekvapujúce nebolo ani to, že si v tretej etape uchmatol aj žltý dres. Preteky boli len na začiatku.

Dokonca ho stratil. Tak to malo byť. Teda, bolo zrejmé, že sa tak stane.

Od energického klasikára, ktorý síce zvládne aj prudké kopce, nik nečakal, že by sa naháňal s Geraintom Thomasom, Thibautom Pinotom a ďalšími.

Ak sa zlomí nestratí sekundy, ale minúty

Lenže Alaphlippe sa nevzdal. Nemusel pritom nikomu nič dokazovať. Svoj plán po prvých šiestich etapách splnil. Namiesto toho sa pustil na neprebádané územie a po dvoch týždňoch je vedúcim jazdcom Tour de France.

„Jazdil som tu tak, ako to robím vždy a s radosťou – ofenzívne a so zapálením. Žltý dres som mal veľmi dlho a to prináša aj zodpovednosť. Teraz som za predchádzajúce dni zaplatil,“ hovoril po nedeľňajšej etape.

Po pätnástich etapách je prvý s náskokom 95 sekúnd pred vlaňajším víťazom Thomasom. Sen francúzskych fanúšikov pokračuje.

Môže však Julian Alaphilippe skutočne vyhrať Tour de France? A keď šéf tímu Deceuninck vraví, že jeho cieľom nie je priviezť žltý dres do Paríža, je to len blaf? Alebo sa všetci mýlia a sympatický cyklista vypadne z celkového boja?