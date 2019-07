Neymar a Bale sú nespokojní vo svojich kluboch. Španielske médiá informujú o hviezdnej výmene

Real by v prípade výmeny doplatil 90 miliónov eur.

22. júl 2019 o 17:54 TASR

MADRID. Španielske médiá v pondelok informovali, že Real Madrid a Paríž Saint-Germain rokujú o hviezdnej výmene. Real chce poslať do tímu francúzskeho majstra Garetha Balea výmenou za Neymara.

Podľa denníka Mundo Deportivo by mal Real v prípade uzavretia transferu ešte doplatiť sumu 90 miliónov eur.

Ani jeden z hráčov nie je spokojný vo svojej súčasnej pozícii. Brazílsky kanonier Neymar meškal týždeň na štart prípravy PSG, čo odôvodnil tým, že natáčal charitatívny spot. Klub však údajne o ničom nevedel a hráčovi pohrozil adekvátnymi sankciami.

Navyše v nedávnom rozhovore označil za svoju najkrajšiu futbalovú spomienku víťazstvo 6:1 v drese FC Barcelona práve nad PSG v osemfinále LM 2017. V ten istý deň navyše pridal na svoj Instagram video, v ktorom mal na sebe barcelonský dres.

S Baleom už nepočíta tréner Realu Zinedine Zidane, ktorý povedal, že by ho najradšej predal čo najskôr. O waleského krídelníka majú údajne záujem viaceré popredné tímy Premier League, no na druhej strane nechcú pristúpiť na jeho vysoké platové požiadavky. V hre by mali byť aj bohatí záujemcovia z Číny. Informovala agentúra dpa.