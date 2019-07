Podpisovanie sa fanúšikovi pri stúpaní na Tourmalet nebolo zložité, tvrdí Sagan

Zábery, na ktorých sa Slovák podpisuje, obleteli celý svet.

23. júl 2019 o 9:36 SITA

BRATISLAVA. Iba masáž a rozhovory s médiami absolvoval Peter Sagan v druhý deň voľna pred záverečným týždňom na Tour de France.

Zatiaľ neohrozený líder bodovacej súťaže a víťaz jednej z etáp na 106. ročníku najslávnejších cyklistických pretekov podľa vlastných slov v pondelok v Nimes ani len nevysadol na bicykel a maximálne relaxoval.

Podpisovanie sa pri stúpaní nebolo také zložité

"Nerobil som nič. Bude ešte dosť času počas utorkovej etapy zapracovať sa do pretekárskeho kolobehu. Navyše vonku bolo aj dosť teplo: 38 až 40 stupňov Celzia," povedal Peter Sagan v rozhovore pre RTVS.

Sagan prešiel cez Pyreneje vo vlastnom tempe a pri výstupe na legendárny Tourmalet ponúkol aj niečo navyše. Operatívne vyhovel žiadosti jedného z fanúšikov o podpis do jeho vlastnej autobiografie.

Zábery muža v zelenom drese podpisujúceho knihu v stúpaní na najobávanejší pyrenejský vrchol obleteli celý svet.

"Fanúšik bežal vedľa mňa s knižkou. Keďže mal pripravenú fixku, tak som mu to podpísal. On dokázal vedľa mňa bežať a bolo to do kopca, takže to nebolo zložité. Mal však aj šťastie. O čosi neskôr ho odstavil policajt," vrátil sa Sagan k mimosúťažnému "momentu dňa" zo soboty.

Ľudia potrebujú dostať niečo naviac

Na adresu fanúšikov na Tour de France sa toho už veľa popísalo aj narozprávalo. Niektorí z nich svojim nekonvenčným prístupom v náročných pyrenejských a alpských stúpaniach doslova nedajú cyklistom dýchať. Neraz sa stalo, že ich zhodili z bicykla alebo minimálne spomalili.

"Ľudia urobia atmosféru aj vyburcujú. Ide sa lepšie ako keby tam šiel pretekár sám," myslí si Peter Sagan.

V rozhovore pre francúzsky denník Le Dauphiné Libéré Sagan odpovedal aj na otázku, prečo sa snaží robiť šou pre fanúšikov. "Beriem to tak, že ak fanúšikovia nedostanú niečo zaujímavé, nabudúce neprídu. Musia teda dostať okrem športu aj určitú šou a potom sú spokojní."



V utorok má Sagan, ale aj ďalší šprintéri v pelotóne Tour de France, predposlednú šancu na víťazstvo v etape. Šestnásta etapa so štartom aj cieľom v Nimes (177 km) má na trase len jednu vrchársku prémiu, aj to najnižšej štvrtej kategórie. Záver sa pôjde po úplnej rovine a očakáva sa hromadný rýchly dojazd.

"Po dni odpočinku cyklisti absolvujú akúsi slučku okolo Nimes. Bude to posledná šanca pre šprintérov ukázať sa pred parížskym dojazdom na Elyzejských poliach. Faktorom môže byť veľké teplo do 40 °C aj nepríjemný vietor v určitých častiach," uviedol Thierry Gouvenou, súťažný riaditeľ Tour de France.