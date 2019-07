Boxer po výhre pobozkal reportérku a dostal dištanc. Teraz žiada o vrátenie licencie

Tvrdil, že to nemalo sexuálny motív.

23. júl 2019 o 11:07 SITA

SAN DIEGO. Bulharský boxer Kubrat Pulev môže opäť požiadať o licenciu, aby mohol vstúpiť do súťažného profiringu.

Tridsaťosemročný rodák zo Sofie o ňu prišiel v americkej Kalifornii po tom, ako v marci po víťaznom zápase s Rumunom Bogdanom Dinum počas jedného z rozhovorov pobozkal reportérku Jenny Ravalovú.

Pulev medzičasom absolvoval kurz zameraný proti sexuálnemu obťažovaniu, zaplatil pokutu 2500 amerických dolárov a počas zasadnutia Kalifornskej športovej komisie sa novinárke ospravedlnil.

Podľa Bulhara po jeho triumfe nešlo o sexuálnu, ale o emocionálnu reakciu. Ak sa Pulev podobným prejavom nevyvaruje v budúcnosti, môže dostať doživotný dištanc.



Ravalová pokutu, absolvovanie kurzu a ospravedlnenie nepovažuje za dostačujúce. Po incidente sa stala terčom šikany, keď boxerovho agenta Boba Aruma obvinila z ohovárania.

"Pána Aruma téma sexuálneho obťažovania vôbec nezaujíma. Podľa neho vynútený bozk so zakrvavenou tvárou nie je sexuálne obťažovanie. Chcela by som vidieť, čo by hovoril, keby mohutný zakrvavený muž urobil to isté jemu a bez súhlasu," povedala reportérka.



Ravalová prostredníctvom svojej právnej zástupkyne žiadala o trest pre Puleva a Aruma. Boxer okrem finančného postihu a absolvovania spomenutého kurzu súhlasil aj s tým, že bude súčasťou videokampane proti sexuálnemu obťažovaniu.

"Je dôležité, aby ľudia vedeli, že takéto správanie nie je správne. Mnoho mne podobných ľudí to totiž nevie alebo to tak nevníma," povedal Pulev.



Kubrat Pulev prehral v profiringu iba jeden zápas, keď sa v novembri 2014 musel skloniť pred Vladimirom Kličkom. Okrem toho si pripísal aj 27 víťazstiev.