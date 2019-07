Trpel a zvažoval, že nebude šprintovať. Potom zvíťazil

Druhú etapu na Tour vyhral Caleb Ewan.

23. júl 2019 o 18:40 Miloslav Šebela

ŠKODA SCALA v nadupanej výbave už za 14 990 € >>

BRATISLAVA. „Dnes to bude riadne horúci deň. Budeme potrebovať veľa vody a ľadu,“ vravel už na štarte etapy Peter Sagan.

Na Tour de France udreli horúčavy. Počas šestnástej etapy v okolí historického mesta Nimes namerali až 36 stupňov Celzia.

„V takomto prípade musíme rátať, že za hodinu môže pretekár potrebovať aj štyri fľaše. To je dvadsať fliaš na etapu pre jedného pretekára,“ hovorí Joost De Maesenee z tímu Wanty Gobert.

Cyklisti si v utorok už pred štartom dávali pod dres ľad, snažili sa schladiť rôznymi spôsobmi.

Ewan zvažoval, že nebude bojovať o etapu

V teple trpeli viacerí cyklisti. Aj víťaz utorkovej etapy Caleb Ewan sa cítil pod psa.

„Dnes som sa cítil veľmi zle. Teplo mi vôbec neprospelo. Pravdupovediac som sa cítil tak zle, až som chcel poprosiť Maxima Monforta, aby na čele pelotónu neťahal,“ vravel Ewan pre Eurosport.

„Mal som však motiváciu navyše, pretože ma v cieli čakala manželka a dcéra.“

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/x0tw0HtDFKA

Dojazd v Nimes bol poslednou príležitosťou pre šprintérov pred náročnými etapami. V najlepšej pozícii na cieľovej rovinke bol Elia Viviani, ktorý mal na zadnom kolese nalepeného Petra Sagana.

Ani jeden z nich však na cieľovej rovinke nedokázal zrýchliť tak ako nízky Austrálčan. Ewan sa prehnal okolo súperov, hoci začínal zozadu.

Mal aj šťastie, že sa dokázal vyhnúť Maximilianovi Richezemu, ktorý dosť nebezpečne odstúpil z prvej pozície.

,,Etapa sa pre mňa vyvíjala dobre. Moji kolegovia spravili dobrú prácu, na začiatku šprintu som bol na najlepšej možnej pozícii, za Eliom Vivianim. Potom Dylan a Caleb prešli okolo mňa veľmi rýchlo a už som ich nemohol dostihnúť," povedal Sagan po etape.

Vedel, že sa musí rozbehnúť skôr

„Stratil som dosť pozícií, keď okolo prešiel Deceuninck. Ešte predtým som rozmýšľal nad všetkými scenármi a jedným z nich bolo, že ak budem veľmi ďaleko, začnem šprintovať skôr,“ opisoval Ewan. Na cieľovej rovinke dosiahol rýchlosť 66 km/h.

Súvisiaci článok Cyklisti odhadzujú fľaše aj obaly. Čo sa stane s odpadom po Tour de France? Čítajte

Je to jeho druhé víťazstvo na Tour. Zo šprintérov ako jediný vyhral dve etapy.

"Mojím snom bolo vyhrať na Tour aspoň raz. Teraz mám dve výhry. To je neuveriteľné," tešil sa. Ewan je nízkeho vzrastu. Má len 165 centimetrov, no dokáže šprintovať aj 70-kilometrovou rýchlosťou.

Peter Sagan mal na cieľovej rovinke dobrú pozíciu. V závere sa však nedokázal dostať pred súperov a obsadil štvrtú priečku za Ewanom, Eliom Vivianim a Dylanom Groenewegenom.

V boji o zelený dres vedie pred Vivianim o 85 bodov.

Favoritov je menej

Žltý dres si už dvanásty deň udržal Julian Alaphilippe. Poradie v najlepšej desiatke celkového poradia sa však zmenilo. Z Tour totiž odstúpil z deviateho miesta Jacob Fuglsang. Pri páde si zlomil ruku.

V stredu čaká cyklistov zvlnená etapa do Gap. Je to ideálna príležitosť pre únik. Etapa nie je príliš náročná, ale pred cieľom je päťkilometrové stúpanie tretej kategórie. Preto je málo pravdepodobné, že by sa skočilo hromadným šprintom.

Profilom by mala pasovať Saganovi. Výsledok však bude závisieť od toho, či sa mu podarí dostať do úniku alebo či pelotón bude mať záujem únik stíhať.