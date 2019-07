Kto si myslí, že Alaphilippe dopuje, nemá mozog, vraví Lefevere

Alaphilippe predvádza neuveriteľné výkony.

23. júl 2019 o 19:58 TASR

ŠKODA SCALA v nadupanej výbave už za 14 990 € >>

NIMES. Julian Alaphilippe patrí na tohtoročnej Tour de France medzi najväčšie prekvapenia.

O jeho klasikárskej sile nikto nepochyboval ani pred štartom, no jeho výkony v časovke, v kopcoch a najmä na legendárnom Tourmalete sú naozaj obdivuhodné.

Aj preto sa objavili hlasy o tom, že za jeho výbornou formou sú zakázané látky. Šéf belgickej stajne Patrick Lefevere však jasne odkazuje všetkým pochybovačom, že "ten, kto si myslí, že je podozrivý, nemá mozog v hlave".

Spochybňuje ho Vinokurov

Jedným z tých, čo spochybňujú lídra celkového poradia, je Alexander Vinokurov. Súčasný manažér Astany si sám odpykal trest za krvný doping na Tour de France 2007.

Súvisiaci článok Zo Sagana si v Bore opäť vystrelili, Slovák po kolegovi hodil predmet Čítajte

Po ňom sa vrátil späť do sveta cyklistiky a okrem iných úspechov sa tešil zo zlata v pretekoch s hromadným štartom na OH 2012.

"Vedel som, že žltý dres pomáha ísť za hranicu možností, ale neuvedomil som si, že umožní lietať," povedal po časovke, ktorú Alaphilippe prekvapujúco vyhral pred obhajcom trofeje Geraintom Thomasom. Na druhý deň dodal.

"Ak donesie žltý dres až do Paríža, bude to veľké prekvapenie a v takom prípade nerozumiem cyklistike," citoval ho portál cyclingnews.com.

Alaphilippe podozrenia nekomentuje

Lefevere však nechce počuť takéto komentáre a poukázal na to, že jeho zverenec je vďaka žltému dresu a dvom etapovým víťazstvám každodenný cieľ dopingových komisárov.

"Testujú ho každý večer a často aj ráno podstupuje krvnú skúšku. Ak si niekto myslí, že je podozrivý, hovorí to viac o ľuďoch, ktorí to hovoria. Znamená to, že ich inteligencia je nižšie ako ich chodidlá a určite nie je v ich hlavách," odpovedal na otázku jedného z novinárov na tlačovej konferencii.

Ako informuje cyclingnews.com aj sám Alaphilippe čelil takýmto otázkam po triumfe v časovke do Pau.

"Nie som tu na to, aby som odpovedal na podozrenia. Viem, akú robotu som odviedol. Ja som ten prvý, koho to prekvapilo. Úspech vždy vytvára otázniky, ale ja som tu na to, aby som jazdil na bicykli," povedal.

Francúza čaká náročný týždeň

Dvadsaťsedemročný Francúz už v minulosti ukázal, že dokáže výborne jazdiť v kopcoch, vyhrávať kratšie etapové preteky i jazdiť v časovkách.

Vlani skončil na Tour síce až na 33. mieste v celkovom poradí, no v bodovacej súťaži bol piaty a vyhral tú vrchársku.

Na konte má celkové triumfy na Okolo Kalifornie (2016), Okolo Británie (2018) i Okolo Slovenska (2018) a napríklad v časovke na tohtoročnom Critérium du Dauphiné, s podobným profilom a dĺžkou ako bola tá v Pau, skončil siedmy.

Jeho doterajšie výkony na Tour sú však naozaj výnimočné, no ak chce pomýšľať na udržanie si žltého dresu až do Paríža, musí sa popasovať ešte s tromi náročnými horskými etapami v Alpách.