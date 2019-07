Sagan sa sťažuje na horúčavy. Platíme odbory, tak nech niečo robia, vraví

Sagan sa vyjadruje kriticky.

23. júl 2019 o 23:41 Jakub Benko

NIMES. Peter Sagan skončil v 16. etape Tour de France 2019 na štvrtom mieste. V záverečnom šprinte dokázal všetkých predbehnúť Caleb Ewan, ktorý oslavoval už druhé etapové víťazstvo na tohtoročnej edícii Tour.

Cyklistov počas celej etapy trápili najmä vysoké horúčavy, ktoré sa vyšplhali až k štyridsiatim stupňom. Po etape sa k teplotám vyjadril aj slovenský jazdec tímu Bora-Hansgrohe.

„Cítil som sa, akoby som jazdil v peci,“ povedal Slovák podľa portálu sudinfo.be. Jazdci sa počas etapy ochladzovali ľadom aj množstvom vody.

,,Mal som jeden bidon s vodou, potom aj ďalší a ďalší. Celé to bolo bláznivé," opísal pocity počas práve skončenej etapy. Niektorí si ľadové kocky dokonca pchali priamo do helmy.

,,Dnes sa to ešte dalo zniesť, pretože sme boli na rovine a fúkal vietor. O dva dni však prídeme do Álp a tam to bude neľudské," naznačil Slovák.

V stredu ho čaká jedna kopcovitá etapa, po ktorej budú nasledovať tri náročné alpské skúšky.

Sagan sa obáva, že práve v Alpách môžu kvôli teplu pretekárom vzniknúť komplikácie.

,,Ak bude v horách tak teplo, ako bolo dnes, bude to samovražda. CPA (Asociácia profesionálnych cyklistov) by mala niečo urobiť. Načo platíme odborom, keď nás nechránia," vyjadril kritiku na adresu asociácie.

Sagana čaká na Tour de France 2019 dohromady ešte päť etáp, v ktorých bude jeho cieľom udržanie náskoku v boji o zelený dres.

Momentálne má Slovák na svojom konte 309 bodov, druhý Elia Viviani zaostáva o 85 bodov.