ONLINE: Peter Sagan na Tour de France 2019 (17. etapa)

Sledujte 17. etapu online. Peter Sagan dnes opäť bojuje o zelený dres.

24. júl 2019 o 7:00 Športové prenosy SME

PONT DU GARD. Sledujte online prenos 17. etapy na Tour de France 2019. Peter Sagan obhajuje zelený dres.

Sedemnásta etapa povedie pelotón cestou k Alpám územím antických pamiatok aj popri rieke Rhôna. Jazdci pôjdu cez mestečko Orange, kde sa nachádza antické divadlo a prejdú cez most Vaison-la-Romaine.

Potom sa už však musia sústrediť na stratégiu pred prvým výstupom v predhorí Álp. Od 40. kilometra sa cesta začína mierne dvíhať a na 62. kilometri sa rozdajú body do súťaže o zelený dres.

Následne trať stúpa na horskú prémiu štvrtej kategórie Côte de la Rochette-du-Buis (756 m) s priemerným sklonom 6,2 percenta.

Neskôr na náhornej plošine na 70 kilometri dostanú tímy dostatok miesta a času na zvolenie stratégie pred výstupom na Col de la Sentinelle (981 m).

Keďže to nebude náročný výstup (5,2 kilometra a priemerný sklon 5,4 percenta), tak v prudkom zjazde s dĺžkou 8,5 kilometra do cieľa v Gape to môže byť poriadne dramatické.

Ostré klesanie zo Sentinelle môže byť tiež miestom nečakaných zvratov v súboji o celkové poradie.

ONLINE PRENOS: Peter Sagan na Tour de France 2019 - 17. etapa