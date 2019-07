Prvýkrát prehral zápas a o pár dní neskôr zomrel. Rus Dadašev podľahol následkom súboja

V profesionálnom ringu nazbieral trinásť víťazstiev.

24. júl 2019 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Boxerským svetom v utorok otriasla tragédia.

Rus Maxim Dadašev v jednej z amerických nemocníc podľahol následkom zranení z piatkového zápasu organizácie Top Rank proti Portoričanovi Subrielovi Matíasovi.

Rodák z Petrohradu zomrel vo veku 28 rokov.

"Organizácia Top Rank je zarmútená informáciou o smrti Maxima. Bol to talentovaný boxer v ringu a mimo neho milujúci manžel. Naše myšlienky smerujú k jeho rodine a kamarátom," uvádza sa v oficiálnom stanovisku, cituje ho aj CNN.com.

Dadašev s Matíasom bojovali v piatok v americkom Marylande o to, kto vyzve Josha Taylora v titulovom zápase v rámci organizácie IBF. Portorický boxer v dueli dominoval, vyhrával u všetkých troch rozhodcov, a tak tréner ruského pästiara radšej prerušil stretnutie v 11. kole.

Dadaševovi museli následne pomôcť, aby sa dostal do šatne, pretože začal zvracať a strácal vedomie.

Mladého Rusa previezli z haly do nemocnice, kde podstúpil akútnu operáciu, aby sa zabránilo krvácaniu do mozgu. Potom Dadaševa uviedli do umelého spánku pre prípad, že by jeho mozog opuchol.

Z neho sa však už neprebral. "Viete si predstaviť, ako ma tieto správy zaskočili. Môžem povedať len to, že Maxim bol skvelý mladý muž a výborný boxer," uviedol pre CNN tréner Buddy McGirt.

Dadašev dlhodobo trénoval a žil v USA. V profesionálnom ringu nazbieral trinásť víťazstiev, z toho jedenásťkrát si pripísal K. O. Premiérová prehra sa mu však stala osudná.

Ako amatér reprezentoval Rusko napr. na Európskych hrách v Baku 2015 a mal viacero medailí z národných šampionátov. Jeho smrťou sa bude zaoberať aj Ruská boxerská federácia, ktorá už začala s vyšetrovaním prípadu.