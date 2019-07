Spartak a DAC nastúpia proti súperom z Balkánu, Tavares chce prelomiť streleckú smolu

Vo štvrtok sú na programe úvodné zápasy 2. predkola EL.

24. júl 2019 o 11:06 SITA

BRATISLAVA. V bohatom štvrtkovom programe úvodných zápasov 2. predkola futbalovej Európskej ligy 2019/2020 sú aj dve stretnutia slovenských zástupcov.

Hráči FC Spartak Trnava nastúpia o 19.30 h SELČ v bulharskom Plovdive proti miestnemu Lokomotivu, mužstvo FC DAC 1904 Dunajská Streda privíta o 20.30 h v domácom prostredí grécky tím Atromitos FC z Atén.

Spartak chce do odvety uhrať priaznivý výsledok

Víťaz minulosezónnej edície Slovnaft Cupu zvládol v 1. predkole prekážku v podobe bosnianskeho klubu Radnik Bijeljina a aj v druhom kole kvalifikačnej fázy kontinentálneho pohára číslo dva sa predstaví na Balkáne.

V Plovdive nastúpi proti tímu, ktorý v uplynulej sezóne premiérovo v histórii vyhral bulharskú pohárovú súťaž.

"Chceme si do odvety doniesť dobrý výsledok. Možno budeme spokojní aj s remízou, ale do každého zápasu vstupujeme s cieľom vyhrať. Dúfam, že sa nám podarí postúpiť do tretieho predkola," vyhlásil na oficiálnom webe chorvátsky stredopoliar Marko Tešija.

Plovdivskému klubu z pozície prezidenta šéfuje jeden z najlepších bulharských futbalistov všetkých čias - Christo Bonev. Tento 72-ročný niekdajší ofenzívny záložník si zahral na dvoch svetových šampionátoch (1970, 1974) a v roku 1998 viedol bulharské mužstvo na MS vo Francúzsku.

Rafael Tavares patrí v doterajšom priebehu sezóny 2019/2020 k najlepším hráčom trnavského mužstva. Zatiaľ sa mu nepodarilo skórovať, ale dúfa, že streleckú smolu prelomí už v Plovdive.

"Snáď v najbližšom zápase by sa mi to mohlo podariť. Teraz nás čaká ďalší krok v Európskej lige a verím, že aj tam sa nám bude dariť," poznamenal 19-ročný Brazílčan po nedeľňajšom ligovom víťazstve nad Sereďou (2:0).

Spartak v minulosti na európskej pohárovej scéne natrafil na súpera z Bulharska iba raz. Bolo to v 3. predkole Európskej ligy 2011/2012, keď proti Levski Sofia po prehre 1:2 vonku a identickom domácom triumfe prenikol do play off EL po strelách zo značky pokutového kopu.

Atromitos v pohárovej Európe postúpil iba raz

Futbalisti zo Žitného ostrova si po vyradení Cracovie Krakov v úvodnom predkole a víťaznom vstupe do ligového ročníka na ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (2:1) trúfajú aj na grécky Atromitos FC.

Mužstvo z Atén sa v minulosti v pohárovej Európe predstavilo šesťkrát a iba v jednom prípade dokázalo prejsť cez nejakého protivníka - v 3. predkole EL 2015/2016 to bol švédsky AIK Štokholm.

Brankár DAC Martin Jedlička v doterajších troch tohtosezónných súťažných dueloch zakaždým inkasoval, a tak dúfa, že premiérovú "nulu" v ročníku 2019/2020 si pripíše práve proti Atromitosu.

“ Uplynulú sezónu som zakončil v dobrej forme a počas letnej prestávky som sa usiloval o to, aby som si ju udržal. Škoda, že sa mi zatiaľ nepodarilo vychytať čisté konto, ale dúfam, že to zvládnem bez inkasovaného gólu už v najbližšom zápase. „ Martin Jedlička

"Uplynulú sezónu som zakončil v dobrej forme a počas letnej prestávky som sa usiloval o to, aby som si ju udržal. Škoda, že sa mi zatiaľ nepodarilo vychytať čisté konto, ale dúfam, že to zvládnem bez inkasovaného gólu už v najbližšom zápase," skonštatoval pre Új Szó 21-ročný český gólman.

Dunajskostredská obrana prešla v medzisezónnom období veľkou zmenou, keďže odišli Souleymane Koné či Tomáš Huk. Zápasy s Cracoviou znamenali rozlúčku aj pre reprezentačného zadáka Ľubomíra Šatku, ktorý zamieril do Lechu Poznaň.

Týchto troch nahradili Dominik Kružliak, ukrajinský majster sveta do 20 rokov Danylo Beskorovajnyj a Extrnavčan Matej Oravec. "Chvíľku to ešte bude trvať, kým sa úplne zohráme. Pevne však verím, že to bude 'klapať'," doplnil Jedlička.

Pre DAC bude Atromitos vôbec prvý európsky súper z tohto regiónu, doteraz sa aktuálny slovenský vicemajster ešte nikdy súťažne nestretol so žiadnym súperom z tejto krajiny.